Quebrada Los Negritos: Concejo de San José exige a Alcaldía acciones contra inundaciones

El Concejo Municipal de San José aprobó este martes una moción presentada por el regidor del Frente Amplio, Brandon Guadamuz Villalobos, para exigir a la alcaldía acciones inmediatas contra las inundaciones en la Quebrada Los Negritos, que afectan a comunidades de San José y Montes de Oca.
La moción instruye a la Alcaldía de San José a priorizar obras de mitigación inmediata, incluyendo la limpieza de sedimentos, monitoreo mediante cámaras y reportes trimestrales sobre los avances, según el comunicado difundido por Guadamuz.
Se promueve, además, soluciones respetuosas con la naturaleza, como la reapertura del cauce y la restauración ecológica de las áreas degradadas, buscando reducir inundaciones y recuperar la función ambiental del río urbano.
Proyecto de ley
El acuerdo municipal también respalda el proyecto de ley para el Financiamiento Inmediato de Obras de Mitigación y Solución del Riesgo de Inundaciones en la Quebrada Los Negritos, presentado por el diputado Ariel Robles.
La iniciativa propone destinar ¢6.000 millones provenientes del capital acumulado del Instituto Nacional de Seguros (INS) para financiar obras hidráulicas, mantenimiento preventivo y correctivo, así como medidas de saneamiento ambiental.
Según un comunicado del regidor del FA, la intención es dar cumplimiento a la orden de la Sala Constitucional que obliga a ambas municipalidades a resolver la emergencia.
Guadamuz destacó que “esta es una acción concreta para pasar de la preocupación y discurso a la coordinación real entre instituciones y comunidades, priorizando soluciones que devuelvan vida y seguridad a la Quebrada Los Negritos”.
Además, la iniciativa plantea mantener activa la mesa técnica interinstitucional, en la que participen la Universidad de Costa Rica (UCR), la Comisión Nacional de Emergencias (CNE) y otras instituciones públicas, con la inclusión de las comunidades afectadas en la definición de soluciones.