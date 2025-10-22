Quebrada Los Negritos: Concejo de San José exige a Alcaldía acciones contra inundaciones

Bomberos intervino, el pasado 16 de octubre, para rescatar a personas que quedaron atrapadas en sus viviendas, producto de las graves inundaciones que se registraron en barrio Dent.

El Concejo Municipal de San José aprobó este martes una moción presentada por el regidor del Frente Amplio, Brandon Guadamuz Villalobos, para exigir a la alcaldía acciones inmediatas contra las inundaciones en la Quebrada Los Negritos, que afectan a comunidades de San José y Montes de Oca.

La moción instruye a la Alcaldía de San José a priorizar obras de mitigación inmediata, incluyendo la limpieza de sedimentos, monitoreo mediante cámaras y reportes trimestrales sobre los avances, según el comunicado difundido por Guadamuz.

Se promueve, además, soluciones respetuosas con la naturaleza, como la reapertura del cauce y la restauración ecológica de las áreas degradadas, buscando reducir inundaciones y recuperar la función ambiental del río urbano.

Proyecto de ley

El acuerdo municipal también respalda el proyecto de ley para el Financiamiento Inmediato de Obras de Mitigación y Solución del Riesgo de Inundaciones en la Quebrada Los Negritos, presentado por el diputado Ariel Robles.

La iniciativa propone destinar ¢6.000 millones provenientes del capital acumulado del Instituto Nacional de Seguros (INS) para financiar obras hidráulicas, mantenimiento preventivo y correctivo, así como medidas de saneamiento ambiental.

Según un comunicado del regidor del FA, la intención es dar cumplimiento a la orden de la Sala Constitucional que obliga a ambas municipalidades a resolver la emergencia.

Guadamuz destacó que “esta es una acción concreta para pasar de la preocupación y discurso a la coordinación real entre instituciones y comunidades, priorizando soluciones que devuelvan vida y seguridad a la Quebrada Los Negritos”.

Además, la iniciativa plantea mantener activa la mesa técnica interinstitucional, en la que participen la Universidad de Costa Rica (UCR), la Comisión Nacional de Emergencias (CNE) y otras instituciones públicas, con la inclusión de las comunidades afectadas en la definición de soluciones.