Quebrada Los Negritos: Concejo de San José exige a Alcaldía acciones contra inundaciones

Moción aprobada da apoyo al proyecto de ley presentado por el FA que busca financiar una solución

Por Sebastián Sánchez
Bomberos intervino la tarde de esta jueves, para rescatar a personas que quedaron atrapadas en sus viviendas, producto de las graves inundaciones que se registraron en barrio Dent.
Bomberos intervino, el pasado 16 de octubre, para rescatar a personas que quedaron atrapadas en sus viviendas, producto de las graves inundaciones que se registraron en barrio Dent. (La Nación/José Cordero /José Cordero)







Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Estudiante de Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo y bachiller en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

