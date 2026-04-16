El País

¿Qué quieren estudiar los jóvenes? Estas son las 15 más cotizadas en la UCR este 2026

Para este 2026, 15 carreras impartidas en el campus de San Pedro fueron las más solicitadas. Le contamos cuál fue el cupo para cada una y el corte de ingreso que tuvieron

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Por Fernanda Matarrita Chaves
Carreras de áreas como ingenierías, salud y más figuran entre las más solicitadas para este 2026. (Rafael Pacheco Granados)







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UCRCarreras más cotizadas
Fernanda Matarrita Chaves

Fernanda Matarrita Chaves

Periodista de Educación con experiencia en temas de niñez, salud y DDHH. Licenciada en Comunicación de Mercadeo. Ganó el Premio nacional al mejor contenido sobre Niñez y Adolescencia del CNNA y UNICEF en el 2022 y el 2021. Recibió el Premio regional y del Caribe de Periodismo de Salud de Fedefarma 2022. Redactora del año La Nación 2021.

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