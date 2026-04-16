¿Qué quieren estudiar los jóvenes? Estas son las 15 más cotizadas en la UCR este 2026

Carreras de áreas como ingenierías, salud y más figuran entre las más solicitadas para este 2026.

15 carreras de la sede central de la Universidad de Costa Rica (UCR), en San Pedro de Montes Oca, fueron las que más llamaron la atención de los aspirantes a estudiar en este centro de educación superior este 2026.

Para el periodo de admisión 2025-2026, los jóvenes se decantaron en su elección por 15 variadas áreas de estudio. Los aspirantes que las eligieron las contemplaron ya sea entre su primera, segunda o tercera opción.

Las carreras más cotizadas recibieron entre 542 y 1.255 solicitudes para cursarlas, no obstante, solo se habilitó un cupo determinado para cada una de ellas.

Las carreras más cotizadas: tres de ellas recibieron más de 1.000 solicitudes

La carrera de Bachillerato y Licenciatura en Dirección de Empresas fue la carrera con más solicitantes: 1.255 personas aspiraron a estudiarla, 527 de ellas la tenían como prioridad uno. Esta área de estudio también fue la más solicitada en el 2025, cuando 1.622 jóvenes quisieron entrar a estudiarla.

La segunda carrera con más aspirantes este 2026 fue Bachillerato en Computación con varios énfasis, con un total de 1.124.

La tercera área de estudio que más interés despertó en los solicitantes fue Bachillerato en Inglés con 1.051.

Consulte en la siguiente tabla las carreras más solicitadas, el cupo aprobado para cada una y sus cortes de ingreso.