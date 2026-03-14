El País

Estas son las cinco carreras del TEC que cientos de jóvenes quisieron entrar a estudiar (en todas sus sedes) este 2026

Además, presentamos el cupo habilitado para cada una de ellas

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Por Fernanda Matarrita Chaves
Instituto Tecnológico de Costa Rica, TEC
Para el proceso de admisión del periodo 2025-2026, 16.416 estudiantes realizaron la prueba de aptitud académica del TEC. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







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Fernanda Matarrita Chaves

Fernanda Matarrita Chaves

Periodista de Educación con experiencia en temas de niñez, salud y DDHH. Licenciada en Comunicación de Mercadeo. Ganó el Premio nacional al mejor contenido sobre Niñez y Adolescencia del CNNA y UNICEF en el 2022 y el 2021. Recibió el Premio regional y del Caribe de Periodismo de Salud de Fedefarma 2022. Redactora del año La Nación 2021.

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