Estas son las cinco carreras del TEC que cientos de jóvenes quisieron entrar a estudiar (en todas sus sedes) este 2026

Para el proceso de admisión del periodo 2025-2026, 16.416 estudiantes realizaron la prueba de aptitud académica del TEC.

Cinco carreras del Instituto Tecnológico de Costa Rica (TEC) fueron las más llamativas para cientos de jóvenes que participaron en el proceso de admisión 2025-2026 con la intención de ingresar a estudiar este año a alguna de sus sedes.

Cada una de estas carreras fueron seleccionadas como primera o segunda opción por entre 983 y 3.054 aspirantes.

Las más cotizadas

Ingeniería en Computación fue la carrera que más interés despertó en los jóvenes: 3.054 concursaron por ingresar a estudiarla. El cupo aprobado por el TEC fue de 345 estudiantes. Este 2026, esta área de estudio tuvo un corte, dependiendo de la sede, de entre 579.51 y 682.07 puntos de 800 posibles.

La segunda carrera más solicitada fue Administración de Empresas con 1.882 personas interesadas tomando en cuenta todas las sedes. Lograron ingresar 310 estudiantes. El corte para esta carrera fue de entre 470.22 y 592.72.

La tercera carrera más cotizada es Ingeniería en Biotecnología, a la que intentaron ingresar 1.771 jóvenes.

Para este año, el TEC habilitó 40 espacios y el corte fue de 742.38, el más alto de todas las carreras. Esta área de estudio fue la más solicitada en Cartago, la única sede en la que se imparte.

Ingeniería en Producción Industrial fue la cuarta carrera que resultó más llamativa para los aspirantes a estudiar en el TEC: 1.239 colegiales la eligieron como primera o segunda opción, sin embargo, solamente se habilitaron 226 cupos.

El corte de esta carrera para este 2026, dependiendo del recinto, fue de entre 523.44 y 644.18.

Finalmente, la quinta carrera que más quisieron estudiar los aspirantes fue Ingeniería en Electrónica: en total 1.191 personas la escogieron como una de sus opciones para empezar sus estudios en el TEC. Para esta área de estudio se habilitaron 240 espacios.

El corte de ingreso a esta carrera para este 2026 fue de entre 569.66 y 643.35.