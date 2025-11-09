El País

¿Qué pasó con el Nirsevimab? Todo sobre el anticuerpo que ofrecería protección a bebés contra virus sincitial respiratorio

La Comisión de Vacunación aprobó desde diciembre este medicamento para niños cuyas madres no recibieron la vacuna

EscucharEscuchar
Por Irene Rodríguez
Una composición fotográfica. A la izquierda, un bebé en una cama de hospital, solo se ven manos y piernas. A la derecha, el anticuerpo que se usaría en ellos.
El anticuerpo Nirsevimab se inyectaría en los bebés cuyas madres no se vacunaron contra el virus sincitial respiratorio. (Composición hecha en Canva)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Virus sincitial respiratorioVirus respiratoriosAnticuerpos monoclonalesNirsevimab
Irene Rodríguez

Irene Rodríguez

Periodista de Ciencia y Salud. Trabaja en La Nación desde 2009 y en periodismo desde 2004. Graduada de Comunicación Colectiva en la Universidad de Costa Rica, donde egresó de la maestría en Salud Pública. Premio Nacional de Periodismo Científico 2013-2014. Premio Health Systems Global 2018. Becada del Fondo Global de Periodismo en Salud 2021.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.