¿Qué pasará con los docentes que no aprobaron la prueba de idoneidad que el MEP aplicó en noviembre?

2.104 docentes realizaron una prueba de idoneidad que les permitiría pasar de interinos a tener su puesto en propiedad. El 80% de los aplicantes la aprobó.

Un 20% de los 2.104 docentes a los que el Ministerio de Educación Pública (MEP) aplicó una prueba de idoneidad el 6 de noviembre, no la aprobaron.

De acuerdo con la institución, al reprobar el examen con el cual debían demostrar su idoneidad para un puesto en propiedad, estos 408 funcionarios “continuarán en su condición interina sin ninguna afectación”.

Además, en el futuro podrán participar en nuevos concursos para obtener un puesto en propiedad, aunque aún no se conocen las fechas.

Este examen se realizó para garantizar que los funcionarios que sean nombrados en propiedad cuenten con las competencias y conocimientos requeridos para brindar una educación de calidad.

La prueba estuvo dirigida a aquellos funcionarios contemplados en el Transitorio IX de la Ley Marco de Empleo Público. Este examen se basó en competencias laborales del ámbito educativo cuyos perfiles están descritos en el Estrato del Título II.

El personal que hizo el examen incluyó a docentes y a profesionales que brindan apoyo técnico y especializado a la labor de los profesores, como orientadores, bibliotecólogos y asesores. También a directores de centros educativos, supervisores y jefes de departamento.

¿Qué viene para quienes sí pasaron el examen?

Esta prueba, desarrollada por el MEP y que se realizó por primera vez, permitirá que los funcionarios que están en condición de interinos y que aprobaron la prueba, puedan acceder a su puesto en propiedad: 1.696, es decir, el 80% de los aplicantes, la ganó.

Estas personas continuarán con el proceso para consolidar su nombramiento, el cual entrará en vigor el 1.° de marzo del 2026.

El Ministerio anunció que el 9 de diciembre se aplicará la misma prueba a 149 personas funcionarias que, por razones justificadas, no la pudieron realizar el 6 de noviembre.

La otra prueba de idoneidad

Aunque el examen realizado por los 2.104 docentes lleva el mismo nombre, no se trata de la prueba de idoneidad para docentes que la Universidad de Costa Rica (UCR) está desarrollando para el MEP y que debe aplicarse por ley a los maestros interesados en obtener una plaza en propiedad en el Ministerio.

La obligatoriedad de esta prueba existe desde el 2020, pero hasta la fecha no se ha creado.

El ministro de Educación, Leonardo Sánchez Hernandez, comentó a finales de octubre que se espera que esta prueba de idoneidad pueda aplicarse en setiembre del 2026.