¿Qué pasará con las clases en colegio en el que estudiante amenazó con arma de fuego a profesores?

Los estudiantes, docentes y personal docente fueron evacuados del centro educativo tras la amenaza con arma de fuego por parte de un estudiante.

Luego de que el Liceo Sinaí, en Pérez Zeledón, suspendiera las clases este 26 de marzo después de que un estudiante amenazará con un arma de fuego a docentes y personal administrativo, el Ministerio de Educación Pública (MEP) informó qué ocurrirá con las lecciones.

Según Marcela Valverde, Directora Regional de Educación de Pérez Zeledón, las clases se reanudarán este viernes 27 de marzo.

La funcionaria indicó que el director del centro educativo fue comunicado de que mañana las lecciones pueden volver a la normalidad.

Amenaza con arma de fuego

La mañana de este jueves 26 de marzo, estudiantes, docentes y personal administrativo fueron evacuados del centro educativo luego de que un alumno lanzara una amenaza.

“Ya se hicieron las denuncias en las instancias correspondientes”, comentó Marcela Valverde, quien agregó que la amenaza empezó a circular desde ayer miércoles.

Este jueves autoridades de seguridad se presentaron en el centro educativo para atender la situación.