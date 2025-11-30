¿Qué pasará con el tren de carga a Limón paralizado desde hace un año? Esto responde Incofer

El tren de carga operaba en el Caribe desde el 2022 y se suspendió a finales del año pasado por el daño en un puente.

Tras un año de haber suspendido el servicio del tren de carga del Caribe por el daño de un puente, el Instituto Costarricense de Ferrocarriles (Incofer) anunció que ya iniciaron los trabajos de reparación de la estructura ferroviaria.

Así lo dio a conocer el jerarca de esa entidad, Álvaro Bermúdez, quien aseguró que durante todo este año el servicio no había podido funcionar debido al daño ocasionado en el puente sobre el río Parismina durante la época lluviosa del año pasado.

Según dio a conocer la entidad, actualmente se trabaja en el reforzamiento de los 78 metros del puente ferroviario de Parismina, para lo cual se colocarán 12 pilotes, además se realizarán otras labores de rehabilitación en la estructura. Esas obras tienen un costo de ¢364 millones y quedarían finalizadas en el primer trimestre del 2026.

Luego del anuncio dado en la conferencia de prensa de Casa Presidencial, el mismo mandatario le indicó a Bermúdez que “ya era hora”, luego de que este reconociera que el paso tiene un año de estar suspendido debido al daño.

El tren de carga del Caribe, permitía el traslado de contenedores y materiales desde Pococí hasta los puertos de Moín.

En el caso del tren a Paraíso, que el Gobierno prometió desde el 2022, el servicio también sería habilitado en los primeros meses del próximo año.

Según la información de Incofer, ya inició la rehabilitación de los 2 km de vía férrea que permitirá brindar el servicio hasta el centro de ese cantón cartaginés. Actualmente, el servicio llega hasta el sector de Plaza Paraíso.

Esas obras estaban en suspenso desde hace dos años, debido a que el Incofer no disponía de los ¢1.900 millones que se requieren para su ejecución.

El tren brinda servicio hasta Paraíso desde el 2023, pero no llega hasta el centro del cantón porque faltan por rehabilitar 2 km de vía férrea. (Rafael Pacheco Granados)

Adicionalmente, el jerarca de la entidad también dio a conocer una serie de trabajos que incluyen la rehabilitación de un puente ferroviario en Belén, la estabilización de un talud y la construcción de un paso a desnivel, necesarios para completar el recorrido del ferrocarril a San Rafael de Alajuela.

Bermúdez aseguró que todas estás obras son complementarias al proyecto de tren eléctrico que se envió a la Asamblea Legislativa la semana anterior.