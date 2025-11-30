El País

¿Qué pasará con el tren de carga a Limón paralizado desde hace un año? Esto responde Incofer

Entidad también anunció inicio de trabajos para llevar tren al centro de Paraíso y San Rafael de Alajuela

Por Patricia Recio
El tren de carga operaba en el Caribe desde el 2022 y se suspendió a finales del año pasado por el daño en un puente.







