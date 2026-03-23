¿Qué pasa si su hijo no puede hacer las pruebas nacionales diagnósticas porque el director no lo inscribió? Esto dice el MEP

Este 23 de marzo, los estudiantes de último año de colegios académicos y técnicos iniciaron la aplicación de las pruebas nacionales diagnósticas.

Desde este lunes 23 y hasta el viernes 27 de marzo, colegiales de centros educativos académicos y técnicos, de centros educativos públicos y privados, realizarán las Pruebas Nacionales Estandarizadas diagnósticas.

Si bien está contemplado que 53.228 jóvenes de 940 colegios apliquen estos exámenes, hay casos en los que los directores no reportaron a todos los alumnos, por ello, algunos no podrán hacer las pruebas.

Ante este escenario, el Ministerio de Educación Pública (MEP) indicó que el examen, que no tiene peso en la nota, se reprogramará para estos casos específicos.

“Los directores de los centros educativos debían reportar, desde diciembre del 2025, la lista de los estudiantes que aplicarán las pruebas, quienes no hayan sido inscritos deberán realizarlas en el periodo de reprogramación en mayo”, informó el MEP.

Este 2026, las pruebas las realizarán en formato físico 37.076 estudiantes, mientras que 16.252 la harán digitalmente.

Este lunes 23, los estudiantes realizan la prueba de Estudios Sociales, el martes 24 la de Matemáticas, el miércoles 25 el examen de Español, el jueves 26 el de Ciencias y el viernes 27 culminan con Educación Cívica.

Las pruebas diagnósticas buscan identificar los conocimientos y las habilidades que deben haber desarrollado los estudiantes en cada una de las cinco materias que se examinan.

“El objetivo de las pruebas es identificar fortalezas y áreas de mejora, para el logro de los aprendizajes con el apoyo de docentes y familias, una vez que tengan los informes correspondientes”, agregó Educación.

En setiembre, los estudiantes de colegios técnicos realizarán las pruebas nacionales sumativas, que representan un 40% de la nota.

En octubre, los alumnos de colegios académicos aplicarán estos mismos exámenes sumativos.