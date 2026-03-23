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¿Qué pasa si su hijo no puede hacer las pruebas nacionales diagnósticas porque el director no lo inscribió? Esto dice el MEP

Este lunes 23 de marzo inició la aplicación de los exámenes diagnósticos a estudiantes de colegios académicos y técnicos

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Por Fernanda Matarrita Chaves
Este 23 de marzo, los estudiantes de último año de colegios académicos y técnicos iniciaron la aplicación de las pruebas nacionales diagnósticas.
Este 23 de marzo, los estudiantes de último año de colegios académicos y técnicos iniciaron la aplicación de las pruebas nacionales diagnósticas. (Cortesía/Cortesía)







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Fernanda Matarrita Chaves

Fernanda Matarrita Chaves

Periodista de Educación con experiencia en temas de niñez, salud y DDHH. Licenciada en Comunicación de Mercadeo. Ganó el Premio nacional al mejor contenido sobre Niñez y Adolescencia del CNNA y UNICEF en el 2022 y el 2021. Recibió el Premio regional y del Caribe de Periodismo de Salud de Fedefarma 2022. Redactora del año La Nación 2021.

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