Pruebas nacionales: MEP revela detalles de los nuevos exámenes y cuál sería su peso en la nota final

Los estudiantes de último año de primaria y secundaria realizarán este 2026 una nueva prueba nacional, luego de que el ministro de Educación decidiera cambiar la macroevaluación.

El jerarca del Ministerio de Educación Pública (MEP), Leonardo Sánchez Hernández, dio a conocer cómo serán las nuevas Pruebas Nacionales Estandarizadas, que deben hacer para ganar el año los estudiantes de último año de primaria y secundaria.

Los nuevos exámenes se implementarán a partir de este 2026 y dejan atrás las pruebas aplicadas entre el 2023 y el 2025 y que fueron calificadas por el X Informe del Estado de la Educación como de “baja calidad técnica”.

Si bien La Nación ya había adelantado que las pruebas nacionales sumativas volverían a ser individuales, una por asignatura, el 5 de febrero el jerarca reiteró que es un hecho que serán de esa manera. El cambio en la macroevaluación está incluido en el Reglamento de la Evaluación de los Aprendizajes (REA) que ya fue aprobado por el Consejo Superior de Educación (CSE).

Anteriormente, las pruebas nacionales tenían efecto compensatorio: esto quiere decir que si un alumno de último año de escuela o colegio sacaba un mal resultado en alguno de los exámenes, su nota final en realidad sería el reflejo de la sumatoria de las puntuaciones logradas en todas las asignaturas. Por ello, los estudiantes que reprobaban, debían repetir todos los exámenes.

Otra novedad es que cada prueba tendrá más ítems y estos evaluarán el currículum del proceso de formación de todos los años de primaria y secundaria. Los exámenes conservarán el nombre de Pruebas Nacionales Estandarizadas.

El ministro dice que la macroevaluación tiene que certificarle al país que un estudiante cumple con el conocimiento de acuerdo con el currículum y que por eso debe certificarse por materia.

“Por eso la prueba pasa a ser individual, pero no solo basta con hacerla individual, la prueba tiene que ser robusta desde el punto de vista metodológico y técnico y cumplir con todos los estándares internacionales, estadísticos y psicométricos”, explicó Sánchez.

El jerarca aseguró que la prueba no puede ser ni muy difícil, ni muy fácil y que, con la novedad, garantizarán que cumpla con los estándares nacionales e internacionales.

Afirmó que la evaluación generará información fidedigna para que el ministerio tome decisiones basadas en lo que se revele sobre lo que está aprendiendo un estudiante en su trayectoria educativa y a partir de ahí, hacer actualizaciones de currículum, mejorar la educación pedagógica o capacitar al docente.

Otra de las novedades es que a partir de este año se aplicará nuevamente una prueba de escritura. En junio del 2025, Sánchez resaltó que retomar la prueba de lectoescritura (tipo ensayo) es la única forma de contar con un diagnóstico real del nivel de escritura que tienen los estudiantes.

¿Cuál será el peso de la prueba en la nota final?

El peso de la prueba nacional sumativa en la nota sería de un 50%, lo que significa que la nota de presentación de los estudiantes equivaldría al otro 50%.

“Probablemente, quede en 50, porque (las pruebas que se eliminaron) empezaron con 30, luego 40 y 50 y nos parece que ya ese tema puede quedar ahí en 50”, dijo el jerarca.

A partir de este año, el MEP realizará las pruebas nacionales por asignatura y se evaluarán individualmente. Entre el 2023 y el 2025, los exámenes se calificaban como un todo y la nota final dependía de un promedio.

Pruebas diagnósticas y sumativas

Las pruebas nacionales se realizan dos veces al año: primero en su versión diagnóstica y después el examen sumativo que es crucial para que un estudiante apruebe el año. A continuación, le presentamos detalles de estos exámenes y las fechas de su aplicación.

Prueba diagnóstica

El examen diagnóstico, que según el MEP entregará información a los estudiantes sobre su desempeño, para que pueda reforzar las áreas que lo requieren, se realizará en las siguientes fechas.

Primaria: del 10 al 13 de marzo.

Secundaria: del 23 al 27 de marzo.

Los escolares deben aplicar cuatro exámenes, mientras que los colegiales cinco. Esta prueba no tiene peso en la nota.

Pruebas sumativas

Estos exámenes, que sí tienen un peso en la nota, deberán realizarse los siguientes días:

Primaria: del 13 al 16 de octubre.

Los alumnos realizarán cuatro exámenes (Matemáticas, Español, Ciencias y Estudios Sociales).

Secundaria, Colegios Técnicos Profesionales: del 21 al 25 de setiembre. En el caso de los colegiales deben aplicar cinco exámenes (Matemáticas, Español, Ciencias, Estudios Sociales y Educación Cívica).

Secundaria, colegios académicos: estas pruebas se realizarán del 26 al 30 de octubre.

Igualmente, los estudiantes deberán realizar cinco exámenes, uno por asignatura (Matemáticas, Español, Ciencias, Estudios Sociales y Educación Cívica).