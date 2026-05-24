El País

¿Qué es la innovación? Cuatro expertos de distintas áreas dan su perspectiva en foro de ‘La Nación’

Evento se transmitirá este jueves 28 de mayo a las 9 a. m. en el canal de YouTube de ‘La Nación’

EscucharEscuchar
Por Irene Rodríguez

¿Qué es innovación? La respuesta puede ser muy diferente según la persona a la que se le pregunte, porque cada área de las ciencias y el conocimiento aplican de forma diferente este concepto.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Innovación
Irene Rodríguez

Irene Rodríguez

Periodista de Ciencia y Salud. Trabaja en La Nación desde 2009 y en periodismo desde 2004. Graduada de Comunicación Colectiva en la Universidad de Costa Rica, donde egresó de la maestría en Salud Pública. Premio Nacional de Periodismo Científico 2013-2014. Premio Health Systems Global 2018. Becada del Fondo Global de Periodismo en Salud 2021.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.