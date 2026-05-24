¿Qué es la innovación? Cuatro expertos de distintas áreas dan su perspectiva en foro de ‘La Nación’

¿Qué es innovación? La respuesta puede ser muy diferente según la persona a la que se le pregunte, porque cada área de las ciencias y el conocimiento aplican de forma diferente este concepto.

Pero todos los especialistas trabajando en innovación coinciden en dos puntos. El primero es que las innovaciones son esenciales para el desarrollo de Costa Rica. El segundo, que no es sinónimo de tecnología avanzada, ya que los avances tecnológicos no son suficientes si no hay cerebros humanos que los desarrollen y que lleven a cabo los procesos necesarios.

Para desentrañar esta pregunta y ver los alcances de la innovación en Costa Rica, La Nación convocó a personas en diferentes áreas de trabajo y con aplicaciones diferentes de la ciencia y la tecnología a discutir el tema.

Ellos son:

Diego Cardoza, country manager de IFX

Diego Oconitrillo, gerente de imagen corporativa de la farmacéutica Gutis.

José Roberto Vega Baudrit, director a. i. Centro Nacional de Alta Tecnología (CENAT), del Consejo Nacional de Rectores (Conare)

Andrea Chaves Ramírez, directora del laboratorio Centro Nacional de Investigación en Innovaciones Biotecnológicas (Cenibiot), adscrito al CENAT.

El foro de Innovación busca sumar, desde diferentes perspectivas, qué es innovación, los retos y desafíos, pero también las soluciones. (Shutterstock/Imagen)

En el evento, se hablará sobre los alcances de la innovación, los desafíos que se enfrentan y las soluciones en las que se trabaja.

La transmisión del foro se realizará este jueves 28 de mayo a las 9 a. m. en el canal de YouTube de La Nación.

Si usted quiere seguir el evento y le gustaría que se le enviara un recordatorio para unirse, puede solicitarlo inscribiéndose en este enlace. Esto permitirá que se le notifique cuando la transmisión inicie.