El País

¿Qué empresa ofrece el mejor Internet fijo en su provincia? Sutel revela estudio

Conozca cuál es el mejor operador de Internet fijo en cada provincia de Costa Rica según el informe Sutel 2025. Compare el desempeño de Telecable, Kölbi, Liberty y Tigo con datos oficiales de velocidad

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Por Sebastián Sánchez
Existen formas sencillas de ver o compartir la contraseña del WiFi desde celulares, computadoras o directamente desde el router.
El estudio de la Sutel midió el internet brindado por cuatro empresas en el 2025. (Canva /Canva)







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Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Bachiller en Periodismo y en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

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