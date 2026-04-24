¿Qué empresa ofrece el mejor Internet fijo en su provincia? Sutel revela estudio

El estudio de la Sutel midió el internet brindado por cuatro empresas en el 2025.

La Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel) publicó los resultados del desempeño de la velocidad de descarga del servicio de Internet fijo en Costa Rica, por provincia, para el año 2025.

El estudio midió la relación entre la velocidad registrada y la contratada por los usuarios para determinar la calidad del servicio. El reglamento exige un cumplimiento mínimo del 80% de forma continua durante todo el día.

En todas las provincias se midió a las empresas Kolbi, Liberty, Telecable y Tigo.

Mejores por provincia

En la provincia de San José, los cuatro operadores evaluados superaron el umbral mínimo reglamentario. Sin embargo, la empresa Telecable destacó sobre sus competidores al obtener los resultados más altos en esta región, según la Sutel.

Para el caso de Alajuela, la compañía Telecable mostró un desempeño consistentemente superior al resto. Sus valores de cumplimiento en esta zona oscilaron de forma estable entre el 98,7% y el 99,9% durante el periodo evaluado.

“Los cuatro operadores presentaron desempeños superiores al umbral del 80% en la provincia de Alajuela. No obstante, Tigo registró valores cercanos a dicho umbral en todas las franjas horarias, con mayor cercanía entre las 18 y 20 horas”, dice la Sutel.

En Cartago, las operadoras Kölbi y Tigo presentaron el desempeño más estable en el cumplimiento de la velocidad. Aunque Liberty y Telecable cumplieron el umbral del 80%, registraron fluctuaciones importantes entre las 8:00 a. m. y las 10:00 p. m..

La medición en Heredia colocó a Telecable como el operador con mayores resultados de desempeño. Todos los operadores evaluados cumplieron con el umbral mínimo. La empresa Tigo registró en esta provincia los valores más bajos y cercanos al límite permitido.

En Guanacaste, los operadores Kölbi, Liberty y Telecable cumplieron con la normativa vigente. La Sutel destacó que la empresa Liberty por mantener un desempeño estable durante las 24 horas del día, mientras que los otros competidores presentaron fluctuaciones en horario nocturno.

“En contraste, Tigo incumplió el umbral reglamentario a lo largo de las 24 horas evaluadas, alcanzando su valor máximo a la 21:00 horas con un 79,6%“, señaló la Sutel.

Para la provincia de Puntarenas, Liberty y Telecable empataron con el mejor desempeño al mostrar resultados estables en todas las franjas horarias evaluadas. Kolbi también cumplió con el mínimo reglamentario, pero con fluctuaciones. En esa región, Tigo incumplió en el lapso entre 6 p. m. y 9 p. m.

Finalmente, en Limón, las compañías Kölbi y Telecable fueron las mejores al mantener el cumplimiento reglamentario durante todo el día. En esta zona costera, Liberty y Tigo fallaron, en lapsos, en el cumplimiento del umbral mínimo.