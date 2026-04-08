Tecnología

Dónde colocar el router para mejorar el wifi en casa: la decisión que impacta la velocidad de su Internet

La altura, los obstáculos y los dispositivos cercanos afectan la señal wifi. Elegir bien dónde colocar el router mejora la cobertura

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Por El Tiempo / Colombia / GDA
Ubicar el router en alto y en el centro del hogar mejora la señal wifi. Materiales y aparatos cercanos pueden afectar su rendimiento.
Ubicar el router en alto y en el centro del hogar mejora la señal wifi. Materiales y aparatos cercanos pueden afectar su rendimiento. (Canva Stock/Sebastian Moldoveanu's Images / Pixelshot)







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El Tiempo / Colombia / GDA

El Tiempo es un periódico colombiano fundado el 30 de enero de 1911. Es en la actualidad el diario de mayor circulación en Colombia. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

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