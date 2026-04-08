Dónde colocar el router para mejorar el wifi en casa: la decisión que impacta la velocidad de su Internet

Ubicar el router en alto y en el centro del hogar mejora la señal wifi. Materiales y aparatos cercanos pueden afectar su rendimiento.

La ubicación del router en el hogar influye de forma directa en la calidad del wifi. Factores como la altura, el punto donde se instala y los objetos cercanos determinan la cobertura y la estabilidad de la conexión.

Colocar el dispositivo en el suelo o en una zona elevada genera diferencias en el rendimiento. Esta elección cobra relevancia en momentos de alta demanda, cuando la velocidad del Internet resulta clave para el trabajo o el entretenimiento.

Altura del router: un factor clave en la señal

Instalar el router en una posición elevada facilita la propagación del wifi. Ubicarlo sobre mesas, estantes o soportes de pared reduce los obstáculos que bloquean la señal.

Cuando el equipo se coloca alto, la señal evita dirigirse al suelo. Esto disminuye la dispersión y mejora el alcance dentro del hogar.

Sin embargo, en viviendas de varios niveles, la recomendación cambia. En estos casos, conviene ubicar el router en una zona central y ajustar la altura según el piso:

Cerca del techo si está en el primer nivel.

Cerca del suelo si se encuentra en el segundo nivel.

Sin muebles que bloqueen la señal.

Estas medidas permiten una distribución equilibrada del wifi entre los distintos espacios.

Ubicación central para mejor cobertura

Colocar el router en el centro de la vivienda favorece una señal uniforme. Esta ubicación reduce la distancia entre el dispositivo y los equipos conectados.

También evita que la cobertura se pierda fuera del área habitable o quede limitada por paredes lejanas.

Obstáculos que debilitan el wifi

Los materiales dentro del hogar afectan la intensidad de la señal. Aunque el wifi atraviesa paredes, su potencia disminuye según el tipo de obstáculo.

Entre los principales elementos que generan interferencia destacan:

Metal

Piedra

Agua

Azulejos

Por esta razón, se recomienda ubicar el router en un punto donde la señal atraviese la menor cantidad de barreras hacia las zonas de mayor uso.

Aparatos electrónicos que interfieren

Algunos dispositivos también afectan el rendimiento del wifi. Los televisores y computadoras pueden incidir en la señal, pero el microondas representa una de las principales fuentes de interferencia.

Esto ocurre por la similitud entre su radiación y la señal inalámbrica. Si el router se coloca cerca de este aparato, aumenta el riesgo de caídas en la velocidad de conexión.

Orientación de antenas y optimización

En routers con antenas ajustables, la posición influye en la calidad del wifi. Se aconseja orientarlas en diferentes direcciones para ampliar la cobertura.

Esta configuración mejora la conexión de los dispositivos. También reduce zonas sin señal y optimiza la velocidad, en especial en viviendas con distribución irregular o paredes gruesas.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.