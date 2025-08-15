El País

¿Qué debe hacer la primera vez que interactúa con un perro? No cometa estos errores

Con la proliferación de lugares ‘pet friendly’ es más fácil estar alrededor de perros desconocidos y se desconoce cómo actuarán y ante qué estímulos han estado expuestos, evitar estos errores dará una mejor convivencia

Por Irene Rodríguez

Acercarse a un perro desconocido para acariciarlo puede ser arriesgado si no se hace de forma correcta. Saber cómo saludar a un perro por primera vez es crucial para evitar accidentes, ya que gestos que consideramos amigables, como sonreír, pueden ser interpretados como una amenaza por el animal.








Ataque de perroConvivencia con perrosMascotasSocialización de mascotas
Irene Rodríguez

