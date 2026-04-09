El País

Puentes y acueductos reciben peor calificación en reporte de infraestructura

Informe del CFIA, UCR y TEC evaluó capacidad actual, condición e inversiones a futuro de seis áreas claves

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Por Patricia Recio
Actual puente de Tapantí, Cartago.
Actual puente de Tapantí, Cartago. (MOPT/Cortesía)







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Puentes en mal estadoCarreterasAcueductos
Patricia Recio

Patricia Recio

Periodista de Infraestructura y Transportes, trabaja en La Nación desde el 2012. Bachiller en periodismo de la Universidad Internacional de las Américas, estudió Comunicación y Mercadeo en la Universidad Latina y completó el programa sobre Cobertura inclusiva y perspectiva de género del Knight Center.

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