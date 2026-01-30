El País

Puente sobre río María Aguilar tendrá cierres nocturnos por instalación de vigas en Circunvalación

El MOPT confirmó cierres parciales y totales el 3 y 4 de febrero para colocar vigas prefabricadas en el puente sobre el río María Aguilar

Por Damián Arroyo C.
La instalación de vigas en el puente de Circunvalación generará cierres del tránsito el martes 3 y miércoles 4 de febrero, confirmó el MOPT.
La instalación de vigas en el puente de Circunvalación generará cierres del tránsito el martes 3 y miércoles 4 de febrero, confirmó el MOPT. (MOPT/Cortesía)







