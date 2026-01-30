Puente sobre río María Aguilar tendrá cierres nocturnos por instalación de vigas en Circunvalación

La instalación de vigas en el puente de Circunvalación generará cierres del tránsito el martes 3 y miércoles 4 de febrero, confirmó el MOPT.

Los trabajos de reconstrucción del puente sobre el río María Aguilar, en la Ruta Nacional 39, conocida como la Circunvalación, avanzan con nuevas intervenciones que impactarán el tránsito vehicular en San José.

Durante el martes 3 y miércoles 4 de febrero se realizarán cierres totales y parciales para permitir el izaje de vigas prefabricadas, según informó la Unidad Ejecutora del Proyecto del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT).

Las restricciones comenzarán el martes 3 de febrero a las 3 p. m. y se extenderán hasta la madrugada del miércoles 4.

Ese día, entre las 3 p. m. y las 8 p. m., se habilitará un único carril sobre la rampa norte, correspondiente al acceso a la rotonda de la Y Griega, para permitir el traslado y descarga de las vigas prefabricadas provenientes de San Rafael de Alajuela.

Posteriormente, desde las 8 p. m. del martes hasta las 3 a. m. del miércoles 4, se ejecutará un cierre total de ambos carriles en esa misma rampa para realizar el izaje de las estructuras.

Adicionalmente, entre las 8 p. m. del martes y las 3 a. m. del miércoles, podrían aplicarse cierres intermitentes y de corta duración en los carriles centrales sentido oeste-este (Hatillos-Zapote), dependiendo de las necesidades operativas durante las maniobras.

Actualmente, el proyecto presenta un avance del 40%. Las obras forman parte del Programa de Emergencia para la Reconstrucción Integral y Resiliente de Infraestructura (PROERI), con un presupuesto total de $4.657.297,54.