El País

¿Puede ver el Mundial mientras trabaja? Esto dice la ley laboral

Expertos explican cuáles son los límites y las alternativas disponibles

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Por Silvia Ureña Corrales
Especialistas recuerdan que el Mundial 2026 no suspende las obligaciones laborales y explican qué conductas pueden acarrear sanciones.
Especialistas recuerdan que el Mundial 2026 no suspende las obligaciones laborales y explican qué conductas pueden acarrear sanciones. (ChatGPT/Generada con IA)







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Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

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