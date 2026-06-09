El País

¿Planea ver partidos del Mundial en horario de trabajo? Esto dice la ley laboral

Atrasos, ausencias injustificadas y uso de transmisiones durante la jornada pueden generar consecuencias laborales. Conozca cuáles son sus derechos y obligaciones durante el Mundial 2026

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Por Silvia Ureña Corrales
Empresas deben prepararse para el Mundial 2026 con políticas claras que reduzcan riesgos laborales y mantengan la productividad.
Empresas deben prepararse para el Mundial 2026 con políticas claras que reduzcan riesgos laborales y mantengan la productividad. (ChatGPT /Generada con IA)







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Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

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