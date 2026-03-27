El País

¿Puede un trabajador negarse a laborar en un feriado en Costa Rica? Esto dice la ley

Trabajar en un feriado no siempre es opcional. Descubra en qué casos usted debe cumplir con su jornada y qué riesgos enfrenta si decide no hacerlo

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Por Silvia Ureña Corrales
Trabajar en feriados puede ser obligatorio en ciertos casos. Ausencias injustificadas podrían terminar en despido sin responsabilidad patronal.
Trabajar en feriados puede ser obligatorio en ciertos casos. Ausencias injustificadas podrían terminar en despido sin responsabilidad patronal. (Canva stock/Dragana991 de Getty Images / Fizkes de Getty Images)







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Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

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