El País

Estos serán los fines de semana largos que quedan en el 2026: así quedarán las fechas

El calendario del 2026 tendrá pocas oportunidades de fines de semana largos. Conozca cuáles fechas permitirán descanso extendido y cómo quedarán distribuidos los feriados

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Por Silvia Ureña Corrales
Un feriado en viernes permitirá a los costarricenses tener un nuevo fin de semana largo en agosto
El 2026 tendrá pocos fines de semana largos, con Semana Santa, el 1 de mayo y Navidad como principales oportunidades. (Canva /Canva)







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Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

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