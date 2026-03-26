Estos serán los fines de semana largos que quedan en el 2026: así quedarán las fechas

El 2026 tendrá pocos fines de semana largos, con Semana Santa, el 1 de mayo y Navidad como principales oportunidades.

El calendario del 2026 marca un año donde los fines de semana largos serán limitados. La distribución de los feriados reduce las oportunidades de extender el descanso sin solicitar días adicionales.

A pesar de esto, algunas fechas sí permitirán pausas prolongadas, especialmente cuando coinciden con viernes o con feriados consecutivos, como ocurre en Semana Santa.

Las fechas con fines de semana largos en 2026

El primer descanso extendido llegará con Semana Santa, cuando el Jueves Santo (2 de abril) y el Viernes Santo (3 de abril) se unirán al sábado y domingo. Este será el fin de semana largo más extenso del año, con cuatro días consecutivos.

Otra oportunidad se presentará con el Día del Trabajador, el viernes 1 de mayo, que permitirá enlazar el descanso hasta el domingo.

El cierre del año también ofrecerá una pausa con Navidad, el viernes 25 de diciembre, que generará otro fin de semana largo.

Fechas que no permitirán descanso extendido

Algunos feriados relevantes quedarán fuera de esta dinámica. El Día de la Independencia (martes 15 de setiembre) y la Abolición del Ejército (martes 1 de diciembre) no generarán fines de semana largos de forma directa.

Además, varias fechas importantes, como el Día de Juan Santamaría, la Anexión del Partido de Nicoya y el Día de la Madre, caerán en sábado, lo que limita el beneficio de descanso adicional.

Qué deben considerar trabajadores y empresas

La distribución del calendario obliga a una mejor planificación del tiempo libre, especialmente para quienes desean aprovechar viajes o actividades familiares.

En sectores como turismo, comercio y servicios, los fines de semana largos suelen implicar mayor demanda, por lo que las empresas ajustan operaciones y personal en esas fechas.