Proyecto de ley para contratar médicos extranjeros sin homologación genera choque con el gremio

El plan para traer médicos del extranjero genera polémica entre el gremio por posibles riesgos.

El proyecto de ley 24.015, para el Fortalecimiento de Salud Pública, impulsado por la diputada María Marta Carballo, genera un fuerte choque con el gremio médico costarricense.

Esta iniciativa plantea flexibilizar la contratación de médicos especialistas extranjeros como una herramienta para reducir las listas de espera en la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

Sin embargo, el Colegio de Médicos y Cirujanos advirtió sobre los riesgos de la propuesta, argumentando que abriría la puerta a profesionales sin garantizar que cuenten con la preparación adecuada.

Declaración de inopia

La propuesta legislativa pretende declarar la “inopia” (escasez extrema) de especialistas, una figura excepcional que permitiría contratar personal internacional eximiéndolo de los procesos de reconocimiento, equiparación y verificación de atestados académicos.

Para las autoridades médicas, saltarse estos controles representa un peligro directo.

Elliott Garita, presidente del Colegio de Médicos, enfatizó que la eliminación de estos filtros debilita la calidad del ejercicio médico y pone en duda la verdadera capacidad técnica de quienes ingresarían a los hospitales.

El proyecto se mantiene en discursión con más de 200 mociones.

El paso a paso del proyecto de ley

Estos son los puntos principales del texto de ley:

Declaratoria de escasez: El Ministerio de Salud podrá declarar oficialmente la “inopia” (falta extrema) de especialistas basándose en los datos de la CCSS. Esta medida tendría una vigencia de tres años, prorrogables por tres más. Alcance de la contratación: La falta de especialistas se podrá declarar en tres niveles: hospitales nacionales, redes de prestación de servicios y áreas o subáreas específicas. Exención de exámenes: Los médicos graduados de universidades acreditadas internacionalmente no tendrán que realizar el examen de incorporación, siempre que tengan un promedio mínimo de 85/100, presenten su récord quirúrgico y su malla curricular esté homologada al menos en un 85% con los programas locales. Procedimiento “expedito”: Para quienes no provengan de universidades acreditadas, el Colegio de Médicos deberá aplicar un proceso de evaluación que no supere los tres meses. Evaluación internacional: El examen para estos casos será formulado por un ente internacional sin conflictos de interés en el país, evaluando únicamente los conocimientos en el área de la especialidad. Rol de la CCSS: La institución tendrá un plazo de tres meses tras la declaratoria para definir cuántos especialistas necesita por cada área para reducir las listas de espera. Incorporación obligatoria: Todos los profesionales contratados bajo este marco deberán incorporarse obligatoriamente al Colegio de Médicos y Cirujanos y registrarse como oferentes en la CCSS.

‘Apertura bajo las mismas reglas’

Garita agregó que no existe oposición del gremio a la llegada de médicos extranjeros, siempre que se sometan a los mismos estándares regulatorios exigidos a los nacionales.

Según estadísticas del Colegio, desde 2021, un total de 47 especialistas formados en el exterior se han inscrito y ejercen legalmente tras completar la convalidación.

A la vez, el sector sostiene que la escasez no se solucionará con personal externo si no se resuelven las deficiencias estructurales que expulsan a los médicos de la CCSS.

Para el sector médico, la falta de plazas fijas, condiciones adversas y la sobrecarga asistencial son los principales factores que impiden retener el talento en los hospitales públicos. Sin embargo, consideran que la iniciativa de ley ignora por completo estos problemas de fondo.

“Insistimos que, la solución no es únicamente traer profesionales del extranjero, sino crear condiciones que permitan que los especialistas formados en Costa Rica permanezcan trabajando para la población”, señaló Garita.

Protestas

El pasado 27 de enero de 2026, un grupo de médicos y estudiantes protestó ante la Asamblea Legislativa.

Durante la jornada, Mario Alberto Quesada, presidente del Sindicato de Médicos Especialistas (Siname), cuestionó que el proyecto obligue a los egresados locales a cumplir siete años de retribución adicional al servicio social.

El dirigente del Siname advirtió que, bajo estas condiciones, los médicos locales quedarían en desventaja frente a los extranjeros, quienes podrían renunciar e irse al sector privado en pocos meses, mientras que los nacionales no podrían ni anunciarse como especialistas fuera de la CCSS hasta cumplir su periodo de retribución.

“Se acabaron las especialidades médicas en el país; eso va a ser peor”, concluyó.

Crisis de especialistas en cifras

Días después, el 4 de febrero, la Junta Directiva de la CCSS amplió la declaratoria de emergencia institucional ante la renuncia masiva de especialistas. La medida ahora rige por un periodo de seis meses y finaliza el 4 de agosto de 2026.

Desde agosto de 2024 a enero de 2026, renunciaron un total de 241 médicos de las siguientes especialidades:

Ginecología y obstreticia.

Anestesiología.

Radiología.

Cirugía general.

Pediatría.

Oftalmología.

Medicina de emergencia.

Ortopedia.

Endocrinología.

Neonatología.

En ese mismo periodo, la CCSS contrató a 208 especialistas bajo modalidades como salario global, servicios privados y médicos pensionados. No obstante, la institución señaló que aún requiere al menos 53 especialistas adicionales a jornada completa para estabilizar el sistema.