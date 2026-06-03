Presidente municipal relata cómo adoptó a dos perritos abandonados en un saco; ahora busca nombres y acepta sugerencias

Seis cachorros abandonados dentro de un saco, en Aserrí, pasaron de un caso policial a una historia de adopción cuando el presidente del Concejo Municipal, el regidor Alex Antonio Calero López, decidió darles hogar a dos de ellos.

El liberacionista narró a La Nación que el lunes el Concejo se disponía a comenzar la sesión de ese órgano, cuando recibieron el aviso sobre los perritos.

“Vamos a comenzar la sesión y alguien de la Fuerza Pública llamó al vicealcalde, a Jesús Morales, y le contó que habían encontrado en un saco seis perritos y toda la historia que había que comenzar a buscarles casa”, explicó.

El político detalló que tras el aviso, él se iba a dejar únicamente un perrito, pero una oficial lo convenció de que se dejara dos: un macho y una hembra.

Alex Calero es el presidente municipal de Aserrí. (Municipalidad de Aserrí/Municipalidad de Aserrí)

Como la sesión municipal no se realizó, la adopción se facilitó: “Como ayer no pudimos tener sesión, se facilitó todo. Les mandé mi ubicación y me los llegaron a dejar en la patrulla de la Fuerza Pública”, dijo.

El presidente municipal indicó que aún no les ha puesto nombre a los nuevos integrantes de su familia y aprovechó para hacer una invitación. “Todavía no tienen nombre. Ahí puede poner en la nota que acepto sugerencias”, dijo entre risas.

Calero también contó que ya tiene otra perrita, llamada Luna, quien tiene cerca de 10 años. “Ella se estresa mucho cuando está sola en el patio, está que no cabe de la contentera. Ahora tiene dos nuevos hermanitos”, agregó.