El País

Presidente municipal relata cómo adoptó a dos perritos abandonados en un saco; ahora busca nombres y acepta sugerencias

Seis cachorros fueron abandonados en un saco en la vía pública de Aserrí. El presidente municipal adoptó a una hembra y un macho

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Por Sebastián Sánchez
Dos perritos abandonados fueron adoptados por el presidente municipal de Aserrí.
Dos perritos abandonados fueron adoptados por el presidente municipal de Aserrí. (Alex Calero/Cortesía para La Nación)







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Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Bachiller en Periodismo y en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

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