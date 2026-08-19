El País

Presidenta del AyA se pronuncia sobre falta de cobro y cortes de agua en Sámara

Afirma que se debe llevar a cabo un proceso antes de incluir a los abonados de Sámara en la facturación

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Por Roger Bolaños Vargas
Cuñada de Lourdes Sáurez
El AyA es dirigido por Lourdes Sáurez. (Archivo LN/La Nación)







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Roger Bolaños Vargas

Roger Bolaños Vargas

Periodista de la Revista Dominical desde 2025. Labora en cobertura política desde 2022. Graduado de bachiller en Periodismo y Relaciones Públicas en la Universidad de Costa Rica. Trabajó en verificación de noticias falsas, sucesos e internacionales. Recibió el premio de La Nación como “Periodista del año” en 2023.

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