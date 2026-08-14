El País

Prepárese: cierres en la autopista General Cañas podrían generar más presas a partir de este lunes

Intervenciones de la CNFL en la General Cañas provocarán afectaciones en el tránsito

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Por Silvia Ureña Corrales
Presa en Autopista General Cañas, sentido Alajuela-San José, por el puente La Platina
Conductores que circulen por General Cañas encontrarán trabajos entre el 17 y el 24 de agosto por la instalación de decoración patria. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







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Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

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