Prepárese: cierres en la autopista General Cañas podrían generar más presas a partir de este lunes

Conductores que circulen por General Cañas encontrarán trabajos entre el 17 y el 24 de agosto por la instalación de decoración patria.

La Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) iniciará la colocación de iluminación alusiva a las fiestas patrias en la autopista General Cañas, como parte de las actividades por la Independencia de Costa Rica.

Los trabajos comenzarán este lunes 17 de agosto y se extenderán hasta el 24 de agosto. Durante ese periodo habrá cierres parciales en el carril interno de la carretera, por lo que la institución pidió precaución a quienes circulen por la zona.

¿A qué hora serán los cierres en General Cañas?

Conductores que circulen por la General Cañas encontrarán trabajos entre el 17 y el 24 de agosto debido a la instalación de decoración patria en la vía. (CNFL/Cortesía)

Las labores se realizarán entre las 9 a. m. y las 2 p. m. durante los ocho días previstos para la instalación. La CNFL coordinó previamente los cierres parciales con el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT).

El personal técnico y las grúas trabajarán en el sentido Alajuela-San José, según explicó Eric Esquivel, director de Distribución de la CNFL. El funcionario pidió a los conductores reducir la velocidad y aumentar las medidas de precaución para prevenir accidentes.

Fuerza y Luz instalará 90 figuras decorativas que representan la antorcha de la libertad y personas con trajes típicos. Los diseños utilizarán los colores azul, blanco y rojo.

La intervención estará a cargo de 10 técnicos distribuidos en dos cuadrillas, con el apoyo de dos grúas. También se colocarán dispositivos de seguridad para advertir a los conductores sobre la presencia de trabajadores en la carretera.

Además de instalar las figuras, la CNFL aprovechará las labores para efectuar mantenimiento preventivo. El personal revisará cableados, fotoceldas y paneles de control del sistema.