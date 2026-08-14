Prepárese: cierres en la autopista General Cañas podrían generar más presas a partir de este lunes

La Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) iniciará la colocación de iluminación alusiva a las fiestas patrias en la autopista General Cañas, como parte de las actividades por la Independencia de Costa Rica.
Los trabajos comenzarán este lunes 17 de agosto y se extenderán hasta el 24 de agosto. Durante ese periodo habrá cierres parciales en el carril interno de la carretera, por lo que la institución pidió precaución a quienes circulen por la zona.
¿A qué hora serán los cierres en General Cañas?
Las labores se realizarán entre las 9 a. m. y las 2 p. m. durante los ocho días previstos para la instalación. La CNFL coordinó previamente los cierres parciales con el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT).
El personal técnico y las grúas trabajarán en el sentido Alajuela-San José, según explicó Eric Esquivel, director de Distribución de la CNFL. El funcionario pidió a los conductores reducir la velocidad y aumentar las medidas de precaución para prevenir accidentes.
Fuerza y Luz instalará 90 figuras decorativas que representan la antorcha de la libertad y personas con trajes típicos. Los diseños utilizarán los colores azul, blanco y rojo.
La intervención estará a cargo de 10 técnicos distribuidos en dos cuadrillas, con el apoyo de dos grúas. También se colocarán dispositivos de seguridad para advertir a los conductores sobre la presencia de trabajadores en la carretera.
Además de instalar las figuras, la CNFL aprovechará las labores para efectuar mantenimiento preventivo. El personal revisará cableados, fotoceldas y paneles de control del sistema.