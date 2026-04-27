El País

Premio MAYOR: Estos son los números ganadores de la Lotería Nacional del domingo 26 de abril

Junta de Protección Social celebró este domingo millonario sorteo de Lotería Nacional con premio mayor de ¢350 millones en dos emisiones

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Por Libia Solano Meza
08 de diciembre del 2025. Junta de Protección Social de San José. 10:00 hrs. Funcionarios de la Junta de Protección Social de San José realizaron el pesaje acostumbrado de las bolitas que se usarán en el sorteo extraordinario del Gordo Navideño el próximo domingo 14 de diciembre. Para tal efecto invitaron a los medios de prensa para que constataran la legalidad del proceso. En la foto: Alejandro Cordero, gerente de produccion muestra la bolita del segundo premio. Foto: Albert Marín.
La Junta de Protección Social realizó este domingo un sorteo de la Lotería Nacional con un premio mayor de ¢350 millones en dos emisiones. (Albert Marín/Albert Marin)







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Libia Solano Meza

Libia Solano Meza

Periodista especializada en la cobertura de salud y bienestar. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas (UIA).

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