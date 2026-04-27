Premio MAYOR: Estos son los números ganadores de la Lotería Nacional del domingo 26 de abril

La Junta de Protección Social (JPS) realizó este domingo 26 de abril el sorteo ordinario número 4.898 de la Lotería Nacional.
El PREMIO MAYOR fue la combinación 96 y serie 974, que paga ¢175 millones por emisión, para un total de ¢350 millones en dos emisiones. Este número se vendió en la web de la JPS.
Más tarde salió el segundo premio en importancia de la noche: el número 46 con la serie 298 repartirá ¢30 millones por entero. Este premio, por su parte, se vendió en el centro de San José y el cantón de Goicoechea.
Finalmente, el tercer premio en importancia de la noche, de ¢14 millones por entero, fue para el número 27 con la serie 810. Este número se vendió en el centro de San José y en Curridabat.
El premio acumulado no se repartió.
Según la Junta, el acumulado principal asciende ahora a ₡1.542 millones, mientras que el segundo llegó a ₡562 millones, montos que seguirán creciendo para el próximo sorteo. Recuerde que a ambos acumulados se le suman ₡25 millones para el próximo sorteo de este martes.
Para reclamar los premios, los ganadores deberán presentar el entero o las fracciones correspondientes que coincidan con el número y la serie favorecidos, como requisito indispensable para gestionar el cobro.