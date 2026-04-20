El País

Lotería Nacional: salieron el PREMIO MAYOR, el segundo y el tercero de este 19 de abril

Junta de Protección Social celebró este domingo millonario sorteo de Lotería Nacional con premio mayor de ¢175 millones en dos emisiones

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Por Roger Bolaños Vargas

La Junta de Protección Social (JPS) realizó este 19 de abril el sorteo ordinario número 4.897 de la Lotería Nacional.








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Roger Bolaños Vargas

Roger Bolaños Vargas

Periodista de la Revista Dominical desde 2025. Labora en cobertura política desde 2022. Graduado de bachiller en Periodismo y Relaciones Públicas en la Universidad de Costa Rica. Trabajó en verificación de noticias falsas, sucesos e internacionales. Recibió el premio de La Nación como “Periodista del año” en 2023.

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