Lotería Nacional: salieron el PREMIO MAYOR, el segundo y el tercero de este 19 de abril

La Junta de Protección Social (JPS) realizó este 19 de abril el sorteo ordinario número 4.897 de la Lotería Nacional.
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