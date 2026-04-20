Lotería Nacional: salieron el PREMIO MAYOR, el segundo y el tercero de este 19 de abril

La Junta de Protección Social (JPS) realizó este 19 de abril el sorteo ordinario número 4.897 de la Lotería Nacional.

El PREMIO MAYOR fue la combinación 77 y serie 911, que paga ¢175 millones por emisión, para un total de ¢350 millones en dos emisiones.

Minutos más tarde salió el segundo premio en importancia de la noche: el número 11 con la serie 104 repartirá ¢30 millones por entero.

Finalmente, el tercer premio en importancia de la noche, de ¢14 millones por entero, fue para el número 35 con la serie 409.

Aún están pendientes de repartirse los dos acumulados, de ¢1.442 millones y ¢462 millones.

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