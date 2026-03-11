¿Por qué hay tanta presa en la General Cañas? Esto es lo que se sabe

Este miércoles se registra un colapso vial en la ruta 1.

La mañana de este miércoles 11 de marzo se registra una fuerte afectación vial en la ruta 1, principalmente en la autopista General Cañas, que conecta San José con Alajuela.

Según reportes de conductores, vías como Circunvalación y la autopista General Cañas presentan largas filas de vehículos y tránsito prácticamente detenido.

Un video de La Nación muestra una extensa fila de vehículos que se extiende en Circunvalación.

Presa en ruta 1

Además, la aplicación Waze reporta el tránsito en color rojo desde Belén de Heredia, sobre la ruta 1, hasta el sector de Parque Metropolitano La Sabana.

La presa se originó tras el hallazgo de un cuerpo en la General Cañas, y se extiende por varios kilómetros. (Waze/Captura de pantalla)

Hallazgo de menor genera operativo

El congestionamiento se debe al hallazgo del cuerpo de un menor de edad.

De acuerdo con el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el cuerpo de un joven de 17 años, de nacionalidad hondureña, fue localizado minutos antes de las 6:00 a. m. dentro de una cuneta a un costado de la autopista General Cañas.

El hallazgo ocurrió específicamente a la altura del Conservatorio de Castella.

Según el informe preliminar, el menor presentaba un golpe en la cabeza, aunque por el momento se desconoce la causa de su muerte.

“Al sitio se presentaron agentes del OIJ de Heredia, quienes realizaron las diligencias correspondientes en la escena”, indicó la Policía Judicial.

El cuerpo fue trasladado a la Morgue Judicial para la respectiva autopsia, mientras el caso se mantiene bajo investigación para esclarecer lo ocurrido.