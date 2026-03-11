Hallazgo de cuerpo en cuneta de la General Cañas: menor de 17 años fue encontrado con golpe en la cabeza

El cuerpo de un menor de 17 años fue localizado este miércoles dentro de una cuneta a un costado de la Autopista General Cañas.

El hallazgo ocurrió minutos antes de las 6:00 a. m., específicamente a la altura del Conservatorio de Castella.

Según el informe del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el cuerpo corresponde a un menor de 17 años de nacionalidad hondureña.

Por el momento se desconoce la causa de su muerte, sin embargo, los agentes confirmaron que la víctima tenía un golpe en la cabeza.

“Al sitio se presentaron agentes del OIJ de Heredia, quienes realizaron las diligencias correspondientes en la escena”, indicó el OIJ.

El cuerpo del menor fue remitido a la Morgue Judicial para que se le realice la respectiva autopsia y el caso se mantiene en investigación para esclarecer lo sucedido.