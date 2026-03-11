Sucesos

Hallazgo de cuerpo en cuneta de la General Cañas: menor de 17 años fue encontrado con golpe en la cabeza

Hallazgo ocurrió en las cercanías del Conservatorio de Castella.

Por Yucsiany Salazar
Autopista General Cañas, marchamo
Autopista General Cañas. Imagen con fines ilustrativos. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual.

