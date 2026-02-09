El País

Popular Pensiones publica lista de afiliados fallecidos y detalla cómo los familiares pueden retirar el ROP y el FCL

¿Un familiar fallecido tenía fondos de pensión? Conozca qué deben hacer los beneficiarios, qué documentos se solicitan y cuándo el trámite se realiza ante un juzgado. Información clara y paso a paso

Por Silvia Ureña Corrales
12/08/16. San José. Banco de Costa Rica. Oficinas Centrales. Servicios que ofrece al público. Cajeros. Fotos Melissa Fernández Silva
Familiares pueden verificar la lista de afiliados fallecidos y conocer el procedimiento para retirar ROP, FCL y fondos voluntarios según cada caso.







