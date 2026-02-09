Popular Pensiones publica lista de afiliados fallecidos y detalla cómo los familiares pueden retirar el ROP y el FCL

Familiares pueden verificar la lista de afiliados fallecidos y conocer el procedimiento para retirar ROP, FCL y fondos voluntarios según cada caso.

Popular Pensiones divulgó la lista de afiliados fallecidos correspondiente a enero de 2026, con el objetivo de orientar a los familiares y beneficiarios sobre cómo retirar los recursos acumulados en el Régimen Obligatorio de Pensiones (ROP), el Fondo de Capitalización Laboral (FCL) y los fondos voluntarios.

La operadora explicó que la publicación permite verificar si una persona fallecida mantenía recursos administrados y conocer el procedimiento correcto según el régimen, lo que reduce errores y atrasos en los trámites.

Paso 1: verificar si existen beneficiarios designados

La primera validación consiste en determinar si el afiliado tenía beneficiarios registrados. En el caso del ROP, se revisa primero el régimen básico o sustituto. Si no hay beneficiarios en esos sistemas, se aplican los designados en el contrato de afiliación.

Para los fondos voluntarios, los beneficiarios corresponden a los indicados en los contratos de los fondos. Si no existen designaciones, el trámite se traslada a la vía judicial.

Paso 2: definir la vía de trámite según el fondo

Cuando existen beneficiarios claros, el retiro del ROP o FCL se gestiona directamente ante la operadora, siguiendo los requisitos administrativos. En cambio, si no hay beneficiarios designados, los familiares deben acudir al Juzgado de Trabajo de la localidad para un proceso de consignación, conforme a la normativa vigente.

En ese escenario, el juez determina a los beneficiarios según el Código de Trabajo y emite la orden para que la operadora traslade los recursos a la cuenta judicial indicada.

Paso 3: reunir la documentación requerida

Los requisitos generales incluyen el documento de identidad vigente del beneficiario, cuenta IBAN activa a su nombre y, cuando corresponde, certificaciones oficiales. Para afiliados extranjeros, se solicita el certificado de defunción y, si ocurrió fuera del país, la legalización mediante apostilla.

Si hay beneficiarios menores de edad, se exige certificación de nacimiento con fecha reciente emitida por el Registro Civil. Algunas certificaciones del régimen básico se gestionan directamente por la operadora con las instituciones públicas.

Paso 4: presentar la solicitud por los canales habilitados

Los beneficiarios pueden iniciar el trámite del Régimen Voluntario de Pensiones a través del sitio web institucional. Para consultas y acompañamiento, la operadora mantiene correo electrónico y línea telefónica gratuita.

La recomendación es revisar la lista publicada, confirmar el fondo asociado y elegir la vía correcta desde el inicio para evitar devoluciones o procesos judiciales innecesarios.

El documento completo con la lista de afiliados fallecidos se encuentra disponible en el sitio web oficial de Popular Pensiones, donde los familiares pueden consultar el archivo, verificar nombres y confirmar el fondo asociado. La operadora recomendó acceder directamente a esta plataforma para revisar la información actualizada y evitar intermediarios al iniciar el trámite.