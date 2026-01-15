OPC-CCSS dio a conocer lista de afiliados fallecidos con saldo: así pueden los familiares reclamar el ROPC o el FCL

El documento identifica a afiliados fallecidos con saldos en FCL o ROPC y explica los pasos legales para que los beneficiarios reclamen los recursos.

La Operadora de Pensiones Complementarias de la Caja Costarricense de Seguro Social (OPC-CCSS) publicó el listado actualizado de afiliados fallecidos con saldos pendientes al 31 de diciembre de 2025, con el fin de que familiares, beneficiarios o herederos puedan iniciar los trámites correspondientes y reclamar los recursos disponibles.

El documento incluye a personas que mantenían fondos activos en el Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias (ROPC) o en el Fondo de Capitalización Laboral (FCL), administrados por la OPC-CCSS, según informó la entidad en su comunicación oficial. La publicación busca facilitar el acceso a la información y promover que los derechos sean ejercidos de manera oportuna, conforme a la legislación vigente.

En el caso del FCL, la gestión del retiro no se realiza directamente con la operadora. Los beneficiarios deben acudir al juzgado de trabajo más cercano al último domicilio de la persona fallecida y presentar un proceso de consignación de prestaciones. La OPC-CCSS deposita el dinero en la cuenta bancaria del expediente judicial, y corresponde al juez determinar quiénes tienen derecho a los recursos, con base en el artículo 85 del Código de Trabajo.

Para los fondos del ROPC, el procedimiento inicia ante la propia OPC-CCSS. La entidad revisa la existencia de beneficiarios, siguiendo un orden definido: primero, quienes reciben la pensión básica; si no existen, las personas designadas por el afiliado en vida; y, en ausencia de ambos, el trámite debe realizarse también por la vía judicial, de forma similar al FCL.

La operadora habilitó el correo electrónico fallecidos@opcccss.fi.cr como canal de consulta para orientar a los interesados sobre los requisitos y pasos a seguir en el caso del ROPC. Además, recordó que el listado es público y se actualiza de forma periódica para reflejar nuevos casos.

¿Dónde consultar el listado?

La OPC-CCSS publicó el listado completo de personas fallecidas con saldo disponible. En este aparecen los nombres completos y el tipo de fondo (FCL o ROPC) de cada persona.

Este listado permite a los familiares identificar si existe algún fondo pendiente de retiro.

Puede observar la lista en este link.