OPC-CCSS dio a conocer lista de afiliados fallecidos con saldo: así pueden los familiares reclamar el ROPC o el FCL

La OPC-CCSS publicó el listado actualizado de afiliados fallecidos con saldos en FCL y ROPC. Conozca cómo pueden los beneficiarios reclamar los recursos pendientes

Por Silvia Ureña Corrales
12/08/16. San José. Banco de Costa Rica. Oficinas Centrales. Servicios que ofrece al público. Cajeros. Fotos Melissa Fernández Silva
El documento identifica a afiliados fallecidos con saldos en FCL o ROPC y explica los pasos legales para que los beneficiarios reclamen los recursos.







Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

