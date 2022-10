Venta del BCR no forma parte de acuerdos con FMI, aclara Manuela Goretti

Manuela Goretti, jefa de misión del FMI, junto al presidente del BCCR, Róger Madrigal. Foto: John Durán (JOHN DURAN)

La venta del Banco de Costa Rica (BCR) no forma parte de ningún acuerdo entre el Gobierno de Costa Rica y el Fondo Monetario Internacional (FMI). No es parte del pacto de ajuste fiscal vigente ni del nuevo convenio que negocia la administración de Rodrigo Chaves.

Así lo aclaró Manuela Goretti, jefa de misión del FMI, quien agregó que tampoco forman parte de los acuerdos el plan del Gobierno de vender el 49% de las acciones del Instituto Nacional de Seguros (INS).

“Sobre venta de activos, no. La decisión es una decisión país, no del FMI; no es parte del acuerdo de las autoridades con el Fondo Monetario, pero apoyamos en general las mejorías en competencia bancaria y también en tanto que una venta de activos puede ayudar y apoyar la reducción de la deuda”, dijo Goretti.

“En general, apoyamos la iniciativa, pero es una decisión de país, es una decisión de mercado de cuándo es el momento más propicio para hacer esta venta. Entonces, no es un compromiso del programa, es una decisión soberana de Costa Rica”, agregó.

El 23 de agosto, el Gobierno anunció que le propondría al FMI incluir la venta del Banco de Costa Rica y de las acciones del Instituto Nacional de Seguros en una ampliación del acuerdo de ajuste fiscal.

Gobierno incluirá venta del BCR y 49% del INS en acuerdo con FMI