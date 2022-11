Venta del BCR desata acalorado debate en plenario y marca posiciones

La activación del proyecto de ley de venta del Banco de Costa Rica (BCR), en la Asamblea Legislativa, encendió los ánimos de los diputados en el plenario.

Hoy, dos días después de que la Comisión de Asuntos Económicos empezó a discutir en forma exclusiva el plan de subasta, porque el Gobierno lo dispuso así en la agenda legislativa, los diputados Francisco Nicolás y Sofía Guillén, de Liberación Nacional (PLN) y Frente Amplio (FA), atacaron la iniciativa en la sesión de la tarde.

Ellos se enfocaron en la eventual pérdida de los aportes que el BCR hace, de sus ganancias anuales, para las pensiones del régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), la Comisión Nacional de Préstamos para la Educación (Conape) y la Comisión Nacional de Emergencias (CNE).

Nicolás sugirió que ese dinero tendría que ser compensado, en el futuro, con más impuestos.

Entonces, Paola Nájera, del gobernante Progreso Social Democrático (PPSD), recordó al verdiblanco que el PLN también propuso la venta del BCR en el periodo 1994-1998.

“Puede revisar el proyecto 13.029, del 24 de octubre de 1997, firmado por el expresidente José María Figueres, el exministro Francisco de Paula Gutiérrez y Leonardo Garnier; tal vez ahí haya mejores ideas, más patriotas, porque en ese proyecto se quiso vender, se quiso privatizar el BCR”.

Nicolás respondió a Nájera que él tiene buena memoria y que nada lo va a mover de su posición, en la que considera que este banco es uno de los activos más valiosos del país.

“Mi patriotismo es natural, nadie me lo tiene que endosar, ni tienen que recordarme lo que ha hecho un personaje u otro de cualquier partido. Aquí estamos ante un negociazo, que es la venta del BCR y, si no, que lo diga doña Sofía Guillén, o el diputado Robles”, afirmó en el plenario.

El frenteamplista Ariel Robles pidió la palabra por la alusión, pero el presidente legislativo, Rodrigo Arias, empezó a recordar que no procedía abrir un debate por el fondo que en algún momento tendrá que llegar al plenario.

Aun así, Robles enfatizó que no se trata de una discusión menor. “Qué dicha que están aceptando que esta es la privatización de una institución que contribuye con el IVM, con la CNE de manera significativa.

“Y no importa si en el pasado lo prometió Figueres, el BCR no se vendió ayer, no se vende hoy y, si es por esta fracción, no se vende mañana tampoco. No importa quién lo proponga o lo promueva”, dijo.

Agregó que hará yunta con los diputados Dinorah Barquero, Francisco Nicolás, Óscar Izquierdo, Kattia Rivera y Rosaura Méndez, del PLN, así como la socialcristiana Vanessa Castro.

Esta última legisladora dijo que ella, hace 20 años, se opuso a la venta del BCR y que no la aprobará sin un estudio profundo que demuestre “si verdaderamente vale la pena o no que cedamos una institución que es, en este momento, de las pocas que están bien”.

El objetivo del Poder Ejecutivo es rematar el banco a fin de obtener recursos para atenuar la deuda pública.

Los diputados Paola Nájera, del partido oficialista PPSD; Francisco Nicolás, del PLN; y Vanessa Castro, del PUSC, fueron parte de discusión en la Asamblea sobre la venta del Banco de Costa Rica (BCR). (Archivo LN)

Sofía Guillén, en tanto, alegó que la propuesta de subasta es una idea del antiguo bipartidismo: “Gracias al oficialismo por reconocer que lo que trae son ideas añejísimas y descartadas de una política que ya no se hace”.

Además, criticó que, para la Comisión de Económicos, el gobierno de Rodrigo Chaves solo convocó este proyecto de ley, lo que obliga a su discusión permanente durante las sesiones extraordinarias que van de noviembre a enero.

Pese al desacuerdo de Rodrigo Arias con que continuara el debate en la sesión del plenario, Dinorah Barquero pidió la palabra por haber sido mencionada por Robles.

“Ariel (Robles), yo estoy con usted, hombro a hombro, espalda con espalda. Costa Rica no se vende. Nada de este país está en venta. ¡La patria no se vende, la patria se defiende! Aquí estamos muchos patriotas para salir a la calle a dar el pecho”, dijo la verdiblanca.

Después del debate espontáneo, el PPSD no se pronunció más. Tampoco intervinieron diputados de las bancadas de Nueva República (PNR) y Liberal Progresista (PLP).

El PLN, la mayor fracción del Congreso con 19 curules, no ha emitido señales de apoyo a la iniciativa de venta del BCR anunciada por Chaves el 16 de agosto.

El pasado 24 de setiembre, durante una asamblea nacional del PLN, el expresidente y excandidato presidencial, José María Figueres, dijo que la subasta del banco no va a resolver el problema fiscal.

Chaves, en tanto, sostiene que esta es la mejor política pública en relación con los activos estatales.

El mandatario argumenta que, ante el brutal gasto exige hoy la deuda pública, la venta del BCR podría generar entre un 2,7% y un 3% del producto interno bruto (PIB), incluyendo la venta del Banco Internacional de Costa Rica (Bicsa).

Añadió que a ello se sumará la venta del 49% de las acciones del Instituto Nacional de Seguros (INS). Este proyecto aún no ha llegado a la Asamblea Legislativa. Hoy, la deuda pública ronda el 68% del PIB.

Un informe del departamento de Servicios Técnicos concluyó que la venta del BCR requiere de 38 votos en el plenario.