Traspaso de poderes implicará cierre de 300 metros a la redonda de la Asamblea Legislativa

Autoridades del gobierno de Rodrigo Chaves no aclararon si las personas podrán acceder a la Plaza de la Democracia para observar el traspaso de poderes por las pantallas instaladas. (Esteban Oviedo)

Para la celebración del traspaso de poderes de este domingo 8 de mayo, las autoridades de Tránsito y Fuerza Pública acordonaron un perímetro de 300 metros alrededor de la Asamblea Legislativa.

El acto oficial en el que Rodrigo Chaves tomará el mando del Gobierno, que se realizará en el Congreso, además de las distintas actividades oficiales con las delegaciones, implicará los cierres de las avenidas primera, segunda y tercera; entre las calles 11 y 23.

Esta área capitalina comprende desde la Plaza de la Democracia y de la Abolición del Ejército, hasta el Centro Nacional de Cultura (Cenac), justo al lado del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).

“Trabajaremos en dos aristas: en la facilitación del traslado de señores presidentes y algunos invitados hasta la Asamblea Legislativa y los lugares donde se van a celebrar las diferentes actividades; y, la segunda arista, es en los alrededores de la Asamblea, donde va a haber una afectación de 300 metros alrededor de la misma.

”También habrá una afectación importante en el transporte público, hablamos de buses y taxis, con la movilización de las paradas durante el día domingo hacia 200 metros de donde están normalmente. Asimismo, una afectación en el Paseo Colón y la avenida Segunda, en el paso de las caravanas a lo largo del día domingo, principalmente”, manifestó Felipe Venegas, jefe de Operaciones de Tránsito.

Aunque la Comisión Especial de la Transmisión de Mando programó actos culturales y artísticos en la Plaza de la Democracia, el canciller designado, Arnoldo André Tinoco, recomendó a los votantes de Chaves y a los costarricenses en general solo ver la transmisión por televisión.

La Nación solicitó una entrevista con André, con el propósito de que aclare si las personas no podrán entrar si quiera a este espacio, así como consultarle sobre otros aspectos de la organización del evento. No obstante, los encargados de comunicación del gobierno de Rodrigo Chaves no contestaron ni a la solicitud ni a las consultas planteadas.

Este sábado se alistaban los últimos preparativos para el acto oficial para juramentar a Rodrigo Chaves como presidente de la República. (Esteban Oviedo)

Distinto a otros traspasos de poderes en el pasado, para el evento de este domingo no se realizó ninguna conferencia de prensa. El equipo de comunicación oficial únicamente ha enviado audios y videos del futuro canciller refiriéndose al evento, sin la posibilidad de repreguntar. Por ese motivo, se desconocen muchos detalles importantes sobre la organización de la transferencia de mando, a pocas horas del acto.

“Todos los costarricenses van a poder disfrutar de esto con una señal de televisión dedicada, que va a tomar los actos culturales, toda la sesión y todos los discursos. Es la forma en la que se va a poder participar en ella”, dijo André en uno de los reportes.

En otro de los videos compartidos por la comunicación oficial de Chaves, Arnoldo André reconoció que la celebración del acto en el Congreso provocará “ciertas incomodidades por la falta de espacio”. Algunas de las 105 delegaciones internacionales verán el traspaso de poderes por pantallas de televisión, dentro del edificio de la antigua Asamblea Legislativa y el Castillo Azul.

André afirmó que para el acto oficial se eligió el nuevo Congreso “primero por austeridad no se va a hacer la celebración que se solía hacer en el Estadio Nacional, por onerosa, por cara; y segundo, en honor al nuevo edificio que ha inaugurado la Asamblea Legislativa”.

Los jefes de estado e invitados internacionales saldrán en buses oficiales desde el Estadio Nacional, en la Sabana, hacia la Plaza de la Democracia, este domingo a las 8:30 a. m.

Mientras que a las 9:15 a. m. saldrá del edificio del Instituto Nacional de Seguros (INS) otro autobús con el presidente electo Rodrigo Chaves y su gabinete, rumbo al acto oficial. La comitiva hará un breve recorrido por el centro de San José.