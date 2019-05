“Cerca de donde nosotros vivimos en la entrada principal, que se llama Tulipanes, ese ha sido un escenario de masacres. El pasado 30 (de abril), cuando hubo el golpe fallido, las personas salieron a manifestarse al semáforo, salieron con sus botellones, sus botellones de agua y sus pipotes de gas en forma de protesta porque también no hay agua, no hay gas, no hay comida”.