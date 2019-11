El plenario legislativo se basará en la terna que remitió la comisión de Nombramientos para elegir al sucesor de la exmagistrada Carmenmaría Escoto, quien se jubiló en diciembre del 2018. No obstante, el criterio no es vinculante, por lo que el Congreso podría elegir a una persona que no haya entrado en la nómina final.