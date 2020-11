Enrique Egloff, presidente de la Cámara de Industrias de Costa Rica (CICR), afirmó: “A ver, yo le agradezco que me explique. ¿Usted está refiriéndose a temas que los técnicos van a ver, que no conocemos y que tienen que ser planteados y discutidos mañana? Sinceramente, no entiendo. Hay un asunto que es importante, y es tiempo, para que los temas puedan ser analizados y ser discutidos mañana (sábado)”.