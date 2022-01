Candidato indagado por presunto abuso sexual provoca conflicto entre Rolando Araya y Dragos Dolanescu

Dragos Dolanescu y Rolando Araya chocaron criterios, este jueves, al conocer que su candidato a diputado en el segundo lugar por Guanacaste, Dagoberto Rojas Guillén, afronta una investigación por un presunto abuso sexual en contra de un menor de edad.

Dolanescu, presidente del Partido Costa Rica Justa (PCRJ), exige la separación inmediata del candidato a diputado de la campaña electoral. Araya, aspirante presidencial, estima que no es necesario que Rojas Guillén renuncie por dicha acusación.

Así consta en un comunicado que envió Dragos Dolanescu, el cual no fue compartido por el equipo de prensa de la campaña de Rolando Araya.

Según Dolanescu, la acusación contra el candidato a diputado se tramita en la Fiscalía de Liberia. “En este momento se está a la espera de la audiencia preliminar. El delito conlleva una pena de cuatro a 10 años de prisión de ser hallado culpable”, cita el boletín.

El presidente de Costa Rica Justa calificó de inaceptable que “una persona con un proceso abierto de esa naturaleza” participe en la campaña electoral de su partido.

“Es necesario que esta persona se separe del proceso electoral inmediatamente y se dedique a atender el proceso judicial que se sigue en su contra”.

De esa manera, Dolanescu contradice las declaraciones que Rolando Araya ofreció a CRHoy, también citadas en el comunicado de prensa.

“No voy a condenar a nadie por una denuncia. Me parece que lo que amerita es indagar, ver las circunstancias y ver qué acción amerita. He conocido acusaciones como esas que obedecen a otras cosas. Lo primero que voy a hacer es una indagación. Solo por la acusación no creo que deba renunciar. Vamos a indagar para ver sus explicaciones”, dijo Araya al medio, según el comunicado.

El comunicado de Dolanescu alega que el candidato a diputado investigado por abusos contra un menor de edad es conocido de Rolando Araya, y que fue él quien lo sumó a las filas de Costa Rica Justa, después de su derrota en la convención interna de Liberación Nacional (PLN).

Dolanescu también criticó el proceso de selección de la nómina para diputados. Ese proceso, aseguró, estuvo a cargo de Omar Rojas Donato, a quien identificó como la mano derecha de Rolando Araya, así como de Jorge Vargas Corrales, secretario general de su partido.

“Yo expresamente solicité que las personas seleccionadas fueran de una calidad moral intachable, ya que yo no participé directamente de la selección de estas personas.

“Ahora me doy cuenta de que ese trabajo no se realizó con la minuciosidad requerida por nuestros estándares”, afirmó el diputado.

Según añadió Dragos Dolanescu, presentar una hoja de delincuencia era insuficiente para “demostrar entereza moral para ser parte de la nómina” de Costa Rica Justa.

“Había que ser muchísimo más diligentes en este proceso, y hubiera esperado que el señor Guillén Rojas hubiera mencionado esta causa abierta antes de aceptar el cargo”, afirmó el jerarca del partido.