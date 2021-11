Rolando Araya: $20.000 no se destinaron a campaña, se trataba de un préstamo personal

El candidato presidencial Rolando Araya Monge negó que el empresario Daniel Cruz, quien fue detenido en el caso Diamante, le haya entregado $20.000 para la campaña política previa a la convención interna del Partido Liberación Nacional (PLN), en la que él fue precandidato.

Contrario a la tesis del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Araya declaró que el dinero corresponde a un préstamo de uso personal que le concedió la sociedad Desarrollo Daromacar, cuyos dueños son él y Daniel Cruz. Esta firma posee un terreno en San Ramón y concursa por vendérselo a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

El hoy candidato del Partido Costa Rica Justa se refirió las conversaciones que sostuvieron en marzo pasado el propietario de Explotec S. A., Daniel Cruz Porras, y su hermano Johnny Araya Monge, alcalde de San José, las cuales fueron registradas por el OIJ en una investigación sobre presunta corrupción en obras municipales.

En estas, Cruz menciona que le hizo un préstamo de $15.000 a Rolando Araya y que, luego, el político le pidió otros $5.000.

“Don Daniel Cruz no me dio ninguna contribución. Una vez que el grupo en el que estaban mis hermanos y él decidieron apoyar a Roberto Thompson (diputado y precandidato del PLN), que más o menos fue en esa etapa, me dijo que él se iba a marginar, que él no iba a contribuir y en efecto así ocurrió; no dio ninguna contribución”, afirmó Rolando Araya.

“Lo que aparece es un préstamo que ni siquiera me hizo él; se hizo de la empresa en la que él y yo somos socios. El préstamo está garantizado por las acciones que yo tengo. Don Daniel no fue mi partidario, ni Johnny (Araya) fue mi partidario; por lo tanto, no dio ninguna contribución”.

“Daniel Cruz le dice con toda claridad a Johnny Araya que él me había prestado $15.000 y, luego, que yo le había pedido $5.000. Se ve claramente que se trataba de una cuestión personal. Él nunca dijo que era un aporte de campaña ni lo fue nunca”, afirmó.

El aspirante de Costa Rica Justa agregó que el préstamo fue concedido antes de que él entrara a competir en la convención interna del PLN, partido del cual se separó posteriormente.

“El préstamo se hizo hace… no sé, hace mucho. Yo firmé un documento, pero es un préstamo mucho más atrás, que es una cosa personal y privada que no tiene nada que ver con la campaña política. No sé cómo habrá tramitado Daniel Cruz eso”, comentó.

Sí le pidió dinero para la campaña, pero no lo dio

Rolando Araya dijo que le pidió a su socio aportar dinero para su campaña interna en el PLN. No obstante, la ayuda financiera no se concretó porque el empresario y su hermano, Johnny Araya, apoyaron al diputado Roberto Thompson.

“Mire. Es cierto que yo le pedí, pero él no me dio. Me negó diciendo que él tenía que mantenerse al margen y que no me podía ayudar en cuanto a eso”, aseveró el candidato.

Además, dijo que tanto su socio Daniel Cruz Porras, como su hermano Johnny Araya, trataron de persuadirlo para que no se metiera a la campaña interna del PLN.

“Daniel Cruz trató de persuadirme de que yo no participara en la convención, diciendo que yo no tenía recursos económicos, lo cual era cierto, y que yo no tenía dirigencia, que también era cierto.

“Yo pasé la campaña…, fue muy duro para mí, incluso para inscribirme y no tuve recursos ni para hacer encuestas, ni para pagar transporte, ni para pagar publicidad, ni para pagar nada; eso fue visible en la convención. Y yo no tuve recursos económicos, ni los más mínimos para poder hacer la campaña”, continuó Rolando Araya

El aspirante presidencial también se desligó del financiamiento de encuestas y publicidad del que hablaron Johnny Araya y Daniel Cruz en una conversación telefónica intervenida.

De acuerdo con Rolando Araya, no es posible que se refieran a su campaña política porque tanto el empresario como su hermano estaban en campaña con el diputado liberacionista Roberto Thompson.

“Si Johnny Araya habló de cuestiones económicas con Daniel Cruz, tenía que ver exclusivamente con la campaña de Roberto Thompson, no con la mía”, manifestó Rolando Araya.

Por su parte, el diputado Thompson negó a La Nación haber recibido apoyo económico de Daniel Cruz, o a través de Johnny Araya, ya fuese mediante préstamos o donaciones del empresario detenido en el Operativo Diamante.

“Ni un cinco, absolutamente, ni un solo centavo. Yo conocí a don Daniel Cruz en dos actividades sociales, básicamente en la casa de don Luis Carlos Araya, que ahí compartí con él; es la única relación que compartí con él. No conozco más detalles de nada, más de lo que se ha informado a nivel de la prensa. De manera que no tengo ninguna relación comercial, ni de negocios, ni en la campaña política tuve ningún tipo de aporte de parte de don Daniel Cruz. En mi caso, se lo puedo asegurar con absoluta contundencia”, manifestó Roberto Thompson.

El candidato a vicepresidente de Rolando Araya, el empresario Orlando Guerrero, también fue mencionado en otras conversaciones intervenidas entre Johnny Araya y Daniel Cruz. Para ese momento, Guerrero formaba parte de la campaña de Roberto Thompson.

Después de la derrota de ambos precandidatos liberacionistas frente a José María Figueres, Guerrero aceptó el cargo de candidato a primer vicepresidente de Rolando Araya en el nuevo partido.

“Él no estaba conmigo. Orlando Guerrero era amigo personal de Thompson, compañeros de universidad. Es más, yo no tuve conversaciones hasta después de que había pasado la convención. Lo llamé, conversamos y a los pocos días yo le ofrecí la candidatura a la vicepresidencia, pero eso se hizo después de la convención. Orlando Guerrero nunca estuvo conmigo”, afirmó Araya.

Roberto Thompson, por su parte, afirmó que la contribución de Orlando Guerrero a su campaña fue un préstamo para financiar su inscripción como precandidato de Liberación Nacional, el cual debe pagar en un plazo de dos años.

“Mi campaña fue muy austera, básicamente en redes sociales. Los reportes están en el partido. Lo que sí fue público desde el principio fue el apoyo de don Orlando para la inscripción, que está debidamente acreditado ante la Contraloría General de la República”, dijo el diputado.

Roberto Thompson aseguró que fue compañero de Orlando Guerrero en la Facultad de Derecho. ”Hemos mantenido una amistad durante 40 años”, dijo.

“Creo que la única persona que mostró cómo financió su inscripción fui yo, porque el partido no lo exige. En algunos casos se habló de aportes personales; en mi caso, en particular, hay un préstamo que yo tengo que cumplir y está debidamente documentado”, sentenció Thompson.

El siguiente es un extracto de una conversación entre Johnny Araya y Daniel Cruz intervenida por el OIJ:

-Daniel Cruz: Que lo ayudara; yo ya les ayudé con la encuesta, que les ayudara con un asunto de publicidad… diay, pero me dio una cuenta internacional del BAC, entonces diay, yo no sé.

-Johnny Araya: Diay, hablémoslo con calma el domingo.

-Daniel Cruz: Ajá, yo te puedo depositar algo, pero sí hay que hablar con Rolo. Esas cosas tenemos que manejarlas muy, muy, muy cuidadosamente nosotros.

-Johnny Araya: Sí, sí, hablémoslo el domingo con calma.

-Daniel Cruz: Porque eso, a usted, toda la confianza y yo sé que a él también, pero tenemos que cuidarnos y yo no sé si Roberto se da cuenta que yo estoy ayudándolo.

-Johnny Araya: Ah no...

-Daniel Cruz: No me interesa porque yo lo hago con una intención (no se entiende).

-Johnny Araya: No, no, no, pero él lo tiene, él..., lo tiene clarísimo porque él me habló de, de de… no, no, lo tiene clarísimo.

-Daniel: ¿No le deposito? ¿Le deposito? ¿Le deposito algo?

-Johnny Araya: Diay, si querés espérate al domingo, diay tampoco.