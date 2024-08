Rodrigo Chaves: Otorgar aumento al FEES impediría construir obras en comunidades

El presidente de la República, Rodrigo Chaves, afirmó este miércoles que conceder el incremento presupuestario solicitado por las universidades públicas, al Fondo Especial para la Educación Superior (FEES), impediría construir obras como gimnasios en comunidades.

El mandatario hizo la afirmación durante la apertura de un gimnasio en la comunidad indígena de Suretka, en Talamanca, Limón.

En el acto de inauguración, Chaves dijo que su gobierno no cedió ante los rectores de las universidades, a quienes achacó quitar recursos del pueblo para atender las casas de enseñanza superior.

“Salgamos de la ciudad universitaria Rodrigo Facio (sede central de la Universidad de Costa Rica) y volvamos a Suretka. ¿Ustedes creen que es justo, señoras diputadas, que le quitemos 23 gimnasios de estos a 23 localidades que no tienen esas oportunidades para satisfacer los caprichos de los faraones de las universidades públicas? No se vale.

“Ese es el desafío de nuestros tiempos, repartir. No es dinero del gobierno, no, es dinero de los ciudadanos y ciudadanos de Suretka, porque el gobierno no genera recursos propios, el gobierno recoge impuestos”, aseveró Chaves.

LEA MÁS: ¿Qué es el FEES, para qué sirve y qué monto tendrán las universidades en el 2025?

El presidente también cuestionó la marcha por la educación efectuada este miércoles en el centro de San José, en donde los manifestantes pidieron a los diputados aprobar el 4,06% de aumento que los rectores de las universidades piden para el FEES del 2025.

El Ejecutivo renunció a negociar el monto con las universidades y delegó la responsabilidad en la Asamblea Legislativa, la cual deberá buscar fuentes presupuestarias si desea aumentar los recursos del Fondo, ya sea mediante recortes a otras partidas o mediante la identificación de otras fuentes de financiamiento.

Rodrigo Chaves: Diputados serán los culpables

Chaves afirmó que los diputados serán los culpables de desfinanciar programas o aplicar recortes para otorgar fondos al FEES. Varios legisladores de Liberación Nacional (PLN) y el Frente Amplio (FA), así como la independiente Gloria Navas y Vanessa Castro, de la Unidad Social Cristiana (PUSC), apoyaron la marcha.

“Cada colón del FEES que apruebe la Asamblea Legislativa tienen que quitárselo a alguna otra organización, ya no es el gobierno. ¿Se lo irán a quitar al Icoder (Instituto Costarricense del Deporte)? ¿Se lo irán a quitar al Ministerio de Educación Pública (MEP)? ¿Se lo irán a quitar al Ministerio de Seguridad? ¿A Salud? Compatriotas, hemos desenmascarado, le hemos quitado la mascara a esos ticos con corona”, dijo el presidente.

El FEES es el presupuesto anual que el Estado otorga a las universidades públicas, según lo establece el artículo 85 de la Constitución Política.

LEA MÁS: FEES 2025: Este es el monto con el que las universidades comenzarían el 2025

El monto asignado en el Presupuesto Nacional del 2024 fue ¢576.087 millones. Para este 2025, los rectores pidieron un ajuste del 4,06%, pero el Ejecutivo solo accedió a un alza del 1%, equivalente a ¢5.761 millones adicionales.

Los rectores sostienen que las universidades requieren ¢23.389 millones más, con base en la inflación proyectada del 3% para el próximo año.

“Quieren que el gobierno le haga un aumentillo de ¢23.000 millones para este año, el que sigue y el que sigue, y encima de esos van a pedir otros” afirmó el mandatario.

La mañana de este miércoles, en la inauguración de un Ebais en la comunidad indígena de Gavilán Canta, en Talamanca, Chaves también se manifestó contra la marcha por la educación. En ese espacio, aseguró que con el aumento solicitado para el FEES era “excesivo” y que con ese dinero podría construir 46 Ebáis más.