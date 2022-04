Rodrigo Chaves anuncia intención de reducir exoneraciones de impuestos

El presidente electo, Rodrigo Chaves (de espaldas), expone la situación del país frente a los futuros diputados en el INS. Foto: (Rafael Pacheco Granados)

El presidente electo de la República, Rodrigo Chaves, les planteó este jueves a los 57 diputados su intención de reducir las exoneraciones de impuestos vigentes, sin tocar las que tienen que ver con zonas francas.

Así se los hizo ver en una reunión sostenida en el piso 13 del Instituto Nacional de Seguros (INS), en San José, en la que advirtió de los fuertes pagos de deuda pública que el Gobierno tendrá que hacer en los próximos años. Entre el 2022 y el 2026, las amortizaciones exigirán ¢9,6 billones.

El futuro mandatario dijo que las exoneraciones “representan el 26% de la recaudación del país”.

“A mí me gustaría invitarlos, señoras diputadas y señores diputados, a que revisemos esas exenciones. Yo no estoy diciendo tocar las zonas francas, no me mal interpreten, pero aparte de las zonas francas, que son la minoría de las áreas del país, hay áreas en que deberíamos buscar”, dijo.

Luego de la reunión, la ministra de la Presidencia designada, Natalia Díaz, dijo que será el próximo ministro de Hacienda el que identificará las exenciones fiscales que pueden ser eliminadas.

Este cargo será anunciado este viernes, al igual que el ministro de Economía y los presidentes del Banco Central de Costa Rica (BCCR) y del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE).

Al final de la reunión, Chaves dijo sobre su exposición a los diputados: “Presenté un diagnóstico de la situación del país, la Costa Rica de hoy con respecto a la de hace muchos años, cómo ha venido evolucionando nuestra economía y los indicadores sociales, pero también comparando a Costa Rica con la OCDE y otros países comparativos en términos de la calidad de la educación, la calidad del gasto público, la calidad de la infraestructura, y cuáles son los desafíos y oportunidades que afronta el país en un momento difícil donde la Asamblea Legislativa, el Gobierno y todos debemos trabajar juntos para sacar al país adelante y poder esquivar los embates claros que presenta la economía internacional. Esa fue la conversación”.

El miércoles, el vicepresidente electo y futuro coordinador económico, Stephan Brunner, rechazó las afirmaciones de la diputada electa Pilar Cisneros, vocera de la fracción oficialista del Partido Progreso Social Democrático (PPSD), quien dijo que Chaves recibe un país en quiebra.

“Yo no utilizaría esas palabras. Nosotros necesitamos que los mercados internacionales tengan confianza en la solidez fiscal del país. Nosotros tenemos un déficit muy grande, endeudamiento neto todos los años y necesitamos generar esa confianza porque, de lo contrario, eso se va a reflejar en las tasas de interés que nos van a solicitar los mercados para hacer las deudas y eso no está en el interés del país”, dijo Brunner.

[ Vicepresidente Stephan Brunner contradice a Pilar Cisneros: ‘El país no está en quiebra’ ]

Faltaron propuestas en control de gasto

Luego de la reunión con los diputados, el líder del Liberal Progresista, Eliécer Feinzaig, dijo que no escuchó propuestas para recortar el gasto público y reformar el Estado por parte del futuro mandatario. Agregó que, más bien, Chaves les presentó un diagnóstico de la situación económica y que, cuando habló de lo fiscal, el próximo gobernante hizo énfasis en revisar exoneraciones de impuestos y en combatir la evasión.

“El tema de las finanzas es públicas es apremiante; yo no diría que el país está en quiebra, pero desde el 2017 venimos arrastrando problemas muy serios en materia de finanzas públicas que no se han resuelto por una serie de circunstancias”, dijo Feinzaig.

“Se aprobó una reforma fiscal (en el 2018) que sabíamos que era insuficiente, una reforma fiscal que se concentró en aumentar los impuestos, que no hizo lo propio en materia de recorte de gasto. Y tal vez lo que me hizo falta en la presentación del presidente (Chaves) es que tampoco le hace énfasis al tema de la reforma del Estado, la disminución del gasto público. Él identifica áreas como la mejora recaudatoria sin subir impuestos, disminuyendo la evasión, eliminando exoneraciones.

“Lo que pasa es que equilibrar las finanzas públicas con eso..., él habla de mejora en la eficiencia del gasto, concepto que yo comparto, pero esto lo han dicho varios gobiernos ya para atrás. Decirlo es muy fácil, hacerlo es más difícil” continuó.

Directorio de consenso

En cuanto a la elección del Directorio legislativo de este 1.° de mayo, el futuro mandatario dijo que sería una buena señal una cúpula de consenso que incluya a todos los partidos: Liberación Nacional (PLN), Progreso Social Democrático (PPSD), Unidad Social Cristiana (PUSC), Nueva República (PNR) Frente Amplio (FA) y Liberal Progresista (PLP).

“Yo, como presidente electo, tengo que decir que respeto absolutamente la separación de poderes. Creo que todos los costarricenses queremos ver unión y armonía en el Congreso, porque eso es lo que demanda la población. En ese sentido, me parecería una muy buena señal ver un Directorio de consenso con amplia representación de todos los partidos políticos que están en el Congreso; son seis, y ponernos de acuerdo en una agenda legislativa que ayude a solventar las necesidades inmediatas”, afirmó.

Hasta el momento, solo compite por la presidencia legislativa el diputado electo de Liberación Nacional (PLN), Rodrigo Arias.