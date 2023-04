Rodrigo Arias se postula para reelección en presidencia de Asamblea

El diputado Rodrigo Arias, de Liberación Nacional (PLN), anunció este martes que se postulará para reelegirse como presidente de la Asamblea Legislativa el próximo 1.° de mayo, de cara al segundo año del actual periodo constitucional.

Afirmó que uno de los temas que lo motiva es impulsar, desde la presidencia legislativa, proyectos de ley para combatir la criminalidad.

“El diálogo abierto es la única forma para poder lograr las reformas”, dijo Arias, quien también abogó por reformas para mejorar la situación económica.

“Debemos abrir puertas, ojalá tengamos una buena representación en el futuro Directorio. Es importante dar un mensaje de unión a pesar de las diferencias entre las fracciones legislativas”, puntualizó.

Consultado sobre las declaraciones de la presidente de la República, Rodrigo Chaves, quien dijo que prefiere dinamitar los puentes con algunos partidos, el jerarca legislativo dijo que él no puede cambiar su ADN como generador de diálogo, porque cree en la democracia, que es “conversación y diálogo”.

“Yo, desde la presidencia legislativa, voy a generar las condiciones de respeto para este poder, y el respeto institucional a este país”, enfatizó.

Arias aseguró que apenas está por empezar el capítulo de conversaciones con las diversas fracciones en busca de los votos para ganar la presidencia legislativa, y están encargados de eso el jefe entrante de Liberación, Óscar Izquierdo, junto con la actual jefa de fracción, Kattia Rivera.

Además de las propuestas que Arias impulsa contra el incremento de la criminalidad en el país, dijo que se deben generar las iniciativas para que la economía costarricense crezca. “No puede ser que no tengamos la capacidad de generar crecimiento de la economía. Si no crece la economía, no hay recursos para combatir los problemas sociales que tanto interesa al país. Hay que generar trabajo”, agregó.

El presidente del Congreso también comentó que promoverá el expediente sobre la atención básica universal, una aspiración suya basada en el artículo 73 de la Constitución Política, con apoyo técnico de la Superintendencia de Pensiones, para crear una pensión básica.

Según dijo, la idea es madurar un fondo para que todos los costarricenses mayores de 65 años tengan derecho a recibir una pensión que supere la línea de la pobreza.

“¿Cómo podemos tener la conciencia tranquila si un 30% de los mayores de 65 años no tiene una pensión? ¡Se van a morir de hambre!”, dijo Arias. Agregó que la iniciativa se tendrá que trabajar en conjunto con el Ministerio de Hacienda, la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y todos los órganos técnicos.

El cuarto gran eje de su propuesta para el segundo año es el combate a la brecha educativa, agraviada después de la pandemia del covid-19.