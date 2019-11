“En este contexto, es menester contar con insumos que provean mayor claridad, siendo que se estaría en ausencia -para su correcta comprobación- de información precisa, pues -en principio- no todas las personas que conforman dicho padrón poseerían una linea de teléfono celular a su nombre y quienes la tienen podrían no tener redes sociales, así como no necesariamente quienes hacen uso de redes sociales habrían registrado un número telefónico celular”, señala el oficio.