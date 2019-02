El agravante que tiene el venezolano, no como en otros países, es que el venezolano que pide refugio o que tiene otro estatus migratorio, le cuesta sacarse su pasaporte, le cuesta tener una apostilla legalizada. El venezolano sufre en todo su extensión, no solamente lo que están ahí, sino el que migra también porque no tiene una embajada que te respalde, no tenemos un representante que diga ‘yo estoy aquí para ayudarle a ustedes’.