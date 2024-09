Reelección de magistrado calentó discusión en plenario: ‘Las víctimas somos locas o tenemos desviaciones mentales’

La reelección del magistrado Luis Porfirio Sánchez Rodríguez en la Sala II de la Corte Suprema de Justicia, autorizada por los diputados, avivó aún más la discusión en el plenario del Congreso, tras una votación definitiva en la que no se lograron los 38 votos necesarios para impedir su continuidad.

A favor de la reelección votaron 25 congresistas, mientras que otros 25 votaron en contra, lo que asegura a Sánchez continuar en su cargo por ocho años más.

Una de las intervenciones más contundentes fue la de Daniela Rojas, la única diputada del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) que votó en contra de la reelección de Sánchez para permanecer en la magistratura. Ella manifestó desde su curul que no tiene experiencia judicial para evaluar el trabajo de Sánchez, pero sí para hablar desde su experiencia como víctima de acoso sexual, que no denunció, precisamente porque a las denunciantes pocas veces se les cree y, en cambio, se les tilda de locas.

“Lastimosamente, mi experiencia es como víctima de acoso sexual que no denunció. Justo por las cosas que vimos aquí hoy. Las víctimas somos locas, tenemos desviaciones mentales, el que está al frente, con que tenga un poco más de poder, asusta muchísimo. Era un voto que no podía dar, hoy quiero hacer un llamado a las compañeras por el mensaje que le hemos dejado a esas mujeres que, como yo, años después vienen a levantar la voz. Que sea 25 años o 30 años después no es justificación para decir que es mentira, porque en el momento no se puede. Incluso, 15 años después la voz nos sigue temblando, las piernas nos siguen temblando, cuando estamos frente a quien nos ocasionó”, manifestó la socialcristiana.

La reelección de Sánchez, de 52 años, estuvo bajo el ojo público por la afirmación de la jueza de Trabajo, Silvia Elena Arce Meneses, de 58 años, quien dijo haber sufrido un acto obsceno no consentido de parte del magistrado en una oficina de los tribunales de Goicoechea, en el año 2000, cuando él era juez de Trabajo en propiedad y ella interina.

Precisamente por eso, Sofía Guillén, del Frente Amplio (FA), criticó que varias de las intervenciones se centraron más en atacar a la denunciante que en defender al magistrado.

“Si a este plenario, no le queda claro, eso es violencia de género. Lo hago constar en actas, a ver si algún día evolucionamos. Le voy a decir una cosa a doña Silvia, no disculpe a los que hoy votaron a favor de la reelección, no los disculpe porque saben exactamente qué están haciendo. ¿Qué tiene que hacer una mujer en este país para que la tomen en serio en una denuncia y no le digan chismosa, tendenciosa, majadera o loca?”, reclamó Guillén.

‘Recuerde al magistrado que renunciaría a la inmunidad’

La diputada Kattia Cambronero, del Partido Liberal Progresista (PLP), hizo un llamado al presidente de la Asamblea, Rodrigo Arias Sánchez, sobre la nota enviada por Sánchez diciendo que iba a renunciar a la inmunidad si la jueza presenta una denuncia en su contra por el acto obsceno no consentido que dijo haber sufrido.

La congresista pidió a Arias que le recuerde al magistrado esa promesa, pues aduce que al alto juez se le olvidó el compromiso que hizo hace ocho años cuando asumió el cargo.

Kattia Cambronero, del PLP, aseguró que es necesario recordarle a Luis Porfirio Sánchez su promesa de renunciar a la inmunidad. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados)

“Me parece una barbaridad lo que hoy se hizo, me parece una barbaridad de horror, en un año en que hemos tenido la mayor cantidad de femicidios en este país”, dijo. También le parece grave que una fracción se haya echado atrás solo porque las feministas están apoyando a la jueza Silvia Arce en su denuncia.

Fue precisamente Nueva República la bancada que, inicialmente, había dicho que votaría contra la continuidad de Sánchez por la gran acumulación de expedientes judiciales sin resolver en su despacho.

El jefe de ese partido, Pablo Sibaja, argumentó que hay “grupos feministas radicales y algunos medios de comunicación para hacer bajar la guillotina sobre el magistrado Sánchez”. De hecho, Sibaja comparó la denuncia actual contra el magistrado con las acusaciones por financiamiento irregular a la candidatura de Fabricio Alvarado en el 2018 y adujo que el sobreseimiento dictado hace poco más de un año “demostró que todo era una patraña”.

La independiente Gloria Navas dijo que una gran cantidad de jueces apoyan a Sánchez, así como varios profesionales del Colegio de Abogados. También adujo que el magistrado planteó una querella contra la jueza Silvia Arce y el abogado Mario Rucavado.

Añadió que Arce debería presentar una acusación contra el magistrado y “no engañar a la población nacional”. Navas acusó a los diputados por votar en contra de Sánchez con base en sospechas y por falta de elementos de juicio. “No se está persiguiendo a las mujeres. Es una cosa desconocer los procesos en los tribunales. Muchos jueces fueron cuestionados y fueron absueltos en los tribunales. En el caso de don Porfirio, sin acusaciones ni elementos de juicio no se pueden establecer dudas sobre la honorabilidad”, dijo la independiente.

Por su parte, el liberacionista Francisco Nicolás le solicitó a Porfirio Sánchez que renuncie mañana mismo para irse a defender de las acusaciones. “Aclare ese tema y, de paso, antes de irse, deje un poquito más acomodado su escritorio, su despacho y esa Sala II. Hoy es un día triste para el Poder Judicial, al cual todos queremos hacer lucir, el cual es la base de la democracia costarricense y el equilibro del cumplimiento de la ley”, concluyó.