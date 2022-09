Ratificada directora de Sutel, pese a oposición de partido de Gobierno y Frente Amplio

Cinthya Arias Leytón durante su comparecencia en la Comisión de Nombramientos. Foto: Asamblea Legislativa

Los diputados ratificaron este lunes, por votación de 37 a favor y 15 en contra, a Cinthya Arias Leytón en la Junta Directiva de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) como miembro titular de la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel).

La decisión tomada por una mayoría del plenario tuvo la oposición de los congresistas del gobernante Partido Progreso Social Democrático (PPSD) y los del Frente Amplio, por dudas sobre los criterios de Arias.

El nombramiento aprobado por el Congreso es por un plazo de cinco años, y se produjo luego de una recomendación favorable de la mayoría de la Comisión de Nombramientos de la Asamblea, que emitió un informe afirmativo, aunque en el seno de ese mismo órgano la ratificación registró tres votos negativos contra dos afirmativos.

Esto se explica porque el dictamen afirmativo finalmente lo firmaron legisladores que no estuvieron presentes en la primera votación de Nombramientos.

En el plenario, los votos favorables fueron de los partidos Liberación Nacional (PLN), Unidad Social Cristiana (PUSC), Nueva República (PNR) y Liberal Progresista (PLP).

En contra votaron nueve miembros de Progreso Social Democrático (PPSD) y los seis del Frente Amplio.

Aunque la presidenta de Nombramientos, la liberacionista Alejandra Larios, aseguró que Arias cumple con los requisitos establecidos en la Ley de la Aresep y destacó sus atestados, congresistas como la jefa de Progreso, Pilar Cisneros, y el frenteamplista Antonio Ortega, cuestionaron los criterios que expresó en la entrevista.

“Consideramos que su experiencia le permite tener el conocimiento necesario en procesos de regulación en el servicio de telecomunicaciones, manejo de mercados y el manejo administrativo de la institución”, dijo Larios.

La verdiblanca aseguró que las respuestas de Cinthya Arias les dejaron claro sus conocimientos en los temas y el abordaje amplio de los conceptos, así como el conocimiento técnico de la institucionalidad.

“Destaca su compromiso por impulsar los derechos de los usuarios y la generación de acciones que promuevan la competencia efectiva, la universalidad y solidaridad de los servicios, así como promover la eficiencia en el uso de los recursos escasos”, afirmó la liberacionista.

Larios enfatizó que Arias es profesional, tecnócrata, bien formada técnicamente y con conocimiento, porque dijo que el puesto es ampliamente técnico y quien lo ocupe, debe cumplir con ese nivel.

Arias fue escogida mediante concurso público, con pruebas técnicas, psicométrica y entrevistas a tres candidatas finalistas, de las cuales finalmente fue Arias quien se sometió a ratificación de los congresistas.

Lo dicho por Larios fue respaldado por Carlos Felipe García, del PUSC, y enfatizó que el nombramiento “ha cumplido un riguroso proceso de selección, aunque algunos digan que no”.

Por su parte, Antonio Ortega, del Frente Amplio, hizo varias críticas a las deficiencias de la Sutel para llevar Internet a centros educativos de muchas partes del país, mediante la utilización del Fondo Nacional de Telecomunicaciones (Fonatel).

El legislador dijo que Cinthya Arias no pudo dar respuestas satisfactorias sobre los planes para mejorar los servicios y cumplir con lo que la ley ordena para la Sutel, además de que “señaló un escenario en que todo está bien”.

“Yo dije que me parecía que ella representa el establishment de esta institución, los datos dramáticos y un tema medular durante la campaña. Cuando se le preguntó sobre la concentración de una empresa como prestataria de servicios, respondió que no podía responder eso”, dijo.

Por su lado, Pilar Cisneros aseguró que no se dudó sobre las capacidades técnicas de Arias Leytón y dijo que está preparada para el puesto, y negó que haya cuestionamientos por afinidad política.

La oficialista coincidió con Ortega en cuanto a que hubo respuestas “evasivas u omisas” y alegó que no manifestó una sola idea de mejora para los servicios regulados por la Sutel.

“Ella está feliz, pero los ciudadanos están tristes, hartos, preocupados y aislados porque no tienen señal, Internet ni conectividad. Falla el Internet, no pasa nada con los operadores privados que dan un mal servicio hasta 10 veces y no les pasa absolutamente nada”, criticó.

Cisneros también cuestionó que a Arias no le parezca mal ni sea crítica ante la absoluta incompetencia de la Sutel, y no por falta de recursos, sino por las mejoras que se deben hacer en la institución.