PUSC critica falta de detalles en proyectos anunciados por Gobierno: ‘Solo tenemos un título’

La congresista Daniela Rojas, jefa de la fracción parlamentaria del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), cuestionó que el Gobierno haya anunciado medidas fiscales, el martes anterior, sin ofrecer detalles de las iniciativas.

De acuerdo con la legisladora socialcristiana, la ausencia de los proyectos de ley y de información básica sobre las propuestas del presidente de la República, Rodrigo Chaves, genera una incertidumbre innecesaria en el Congreso y entre la población.

“A mí me parece que si ya estaban las propuestas del señor presidente, debían venir de manera inmediata con el proyecto de ley, porque entonces en este momento estamos en incertidumbre porque lo que tenemos es el título de la propuesta, sin saber cómo se va a llevar a cabo o qué es lo que están planteando”, manifestó Rojas.

Entre las iniciativas anunciadas por el mandatario para afrontar el endeudamiento público se encuentran la venta del Banco de Costa Rica (BCR), el Banco Internacional de Costa Rica (Bicsa) y el 49% de las acciones del Instituto Nacional de Seguros (INS).

Según dijo Rodrigo Chaves en su discurso, esas propuestas ya están listas y él mismo las está revisando. No obstante, ni el Gobierno ni el Ministerio de Hacienda han informado acerca de los detalles y alcances de las iniciativas.

La bancada de la Unidad expresó dudas sobre la venta de esos activos, especialmente del BCR e INS, debido a que las empresas estatales aportan importantes recursos de sus utilidades anuales a programas sociales y a otras entidades.

De allí se benefician, por ejemplo, el fondo de pensiones del régimen de Invalidez, Vejez y Muerte de la Caja Costarricense de Seguro Social (IVM), así como a la Comisión Nacional de Emergencias (CNE).

Venta de BCR y 49% del INS plantea dilema sobre aportes para IVM y otras entidades

En tanto, el INS transfiere el 25% de sus utilidades anuales al Ministerio de Hacienda, y el BCR también reparte un porcentaje fijo de sus ganancias a la Comisión Nacional de Préstamos para Educación (Conape) y al Instituto Nacional de Fomento Cooperativo (Infocoop).

“La mayor preocupación son las cargas parafiscales que estas instituciones hacen a otras entidades de carácter fiscal. Entonces, estamos a la espera del proyecto de ley para verlo en detalle, para ver la letra pequeña, para saber cómo se pretende que esos dineros, que van a dejar de recibir instituciones como Conape, por ejemplo, cómo se podrían reponer. No podemos cerrar las puertas, tenemos que tener esta discusión, pero desde ya, sin conocer el proyecto ni los detalles, no podría indicar si estoy a favor o no”.

Lo mismo sucede con el proyecto para implementar el cobro de impuestos con renta global dual, iniciativa que adversó el PUSC durante la administración de Carlos Alvarado, y que ahora retomará el actual Gobierno.

Presidente Chaves va por cobro de impuestos con renta global

Pese al anuncio del mandatario Rodrigo Chaves, se desconoce si el Gobierno ampliará el número de contribuyentes, al bajar la base imponible (monto a partir del cual se cobra impuestos) o si ajustará los rangos de renta, que establecen el porcentaje a pagar por las personas según sus niveles de ingresos.

“Lo que pasa es que el señor presidente, en su informe de labores, nos dice de manera general qué es lo que quiere hacer, pero no conocemos los detalles. Para nosotros tener una postura, tenemos que tener el proyecto de ley para saber puntualmente qué es lo que están planteando.

“Nosotros no estamos de acuerdo con renta global, no lo estuvo la pasada fracción, nosotros tampoco, pero no sabemos qué es lo que este Poder Ejecutivo nos va a presentar. Entonces, estamos a la espera de que ojalá pronto lleguen esos proyectos de ley a la Asamblea Legislativa”, afirmó la legisladora.

La congresista Daniela Rojas brindó esas declaraciones a La Nación este domingo, durante la Asamblea Nacional del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), que eligió al economista y excandidato a diputado, Juan Carlos Hidalgo, como nuevo presidente del Comité Ejecutivo de la agrupación política.