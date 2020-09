La Procuraduría es enfática en que “los empleados de la Junta no son, ni tienen por qué ser funcionarios públicos, ya que son encargados de gestiones sometidas al derecho común y no son empleados de la UCR, por lo que no están sometidos al régimen estatutario propio de esa entidad, ni cobijados por la Convención Colectiva”, cita en su pronunciamiento, parafraseando la resolución n° 04708-99 del 18 de junio de 1999 de la Sala Constitucional.