Presidente Chaves recibe apoyo del 79% de la población, según encuesta del CIEP

Ocho de cada diez costarricenses respalda la labor del presidente de la República, Rodrigo Chaves, al comienzo de su gestión, según la más reciente encuesta del CIEP. (Rafael Pacheco Granados)

Al cumplirse los primeros 100 días de su gobierno, el 79% de los costarricenses valora positivamente la gestión del presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles, frente a un 10% que considera que su labor es mala, según la última encuesta del Centro de Investigación de Estudios Políticos (CIEP) de la Universidad de Costa Rica (UCR).

De acuerdo con ese estudio de opinión, el cual se dio a conocer la mañana de este miércoles, las valoraciones positivas sobre el mandatario se mantienen, independientemente de las variables sociodemográficas analizadas; el apoyo es prácticamente el mismo entre hombres y mujeres, grupos de edad o nivel educativo.

“En el caso de las personas que votaron por él, las valoraciones positivas aumentan al 93% y, entre los votantes del candidato liberacionista José María Figueres (del Partido Liberación Nacional), el porcentaje disminuye a 56%. Es decir, sí existe diferencia significativa, pero incluso entre quienes no apoyaron al presidente Chaves en segunda ronda existe una valoración mayoritariamente positiva”, se consigna en el informe.

'No es un cheque en blanco'

Sin embargo, de acuerdo con el CIEP, la alta popularidad del mandatario no representa un cheque en blanco a su mandato, debido a que persiste una percepción negativa sobre la situación económica del país. Un 78% de las personas se muestran pesimistas sobre este tema.

“El cambio de gobierno no ha generado una mejora en las expectativas de las personas sobre la situación económica del país”, indica el informe.

Asimismo, la alta aceptación a la labor del presidente Chaves ocurre en momentos en que repunta el apoyo de los costarricenses al sistema democrático.

“Este resultado revela una postura más democrática de la sociedad frente al nuevo gobierno y da una señal positiva de control y activismo ciudadano”, señala el estudio.

Además, de acuerdo con el centro de investigación de la UCR, no se observa una predisposición de la población a apoyar acciones que irrespeten las reglas democráticas por parte de sus gobernantes, con el fin de alcanzar ciertos objetivos planteados:

“El principal hallazgo en este tema es que no hay evidencia de que la sociedad costarricense tenga una mayor disposición de apoyar medidas que van en contra de las reglas establecidas, a pesar de que en esta misma encuesta 6 de cada 10 entrevistados afirmó que es muy bueno o bueno tener un líder fuerte en el Gobierno, incluso si ese líder no cumple del todo con las leyes para conseguir resultados”.

Sobre este tema, el estudio concluye que la alta popularidad del nuevo gobierno “rompe con la tendencia” de los últimos años sobre las valoraciones negativas de los ciudadanos sobre el Ejecutivo y el mandatario de turno.

No obstante, agrega que “esa popularidad no es un mandato ciudadano a favor de un gobierno que se salte las normas de la democracia. No confirma la existencia de un cheque en blanco a favor de un gobierno con actitudes autoritarias y, por el contrario, se ha reforzado la exigencia ciudadana de que cumpla con esas normas y prácticas de la democracia”.

Principales obstáculos del Gobierno

El estudio de opinión también consultó a las personas entrevistadas si consideran que el actual Gobierno afronta grupos o personas que obstaculicen su trabajo. Un 88% de los encuestados respondió que sí, frente a un 12% que estimó lo contrario.

Quienes respondieron que sí existen grupos o personas que no dejan que el Gobierno realice su trabajo identificaron a los diputados (50,8%), los partidos políticos de oposición (13,6%) y funcionarios públicos (9,4%).

También señalaron a la prensa (8%), las élites económicas (2,7%), los sindicatos (2,7%), las personas corruptas (1,6%) y otros.

Mayor popularidad

Los niveles de popularidad del actual mandatario superan por mucho los alcanzados por su predecesor, Carlos Alvarado Quesada, quien solo contaba con un 35% de valoraciones positivas al arranque de su administración.

Incluso, Chaves también supera los niveles de aceptación de Carlos Alvarado en su momento de mayor popularidad, durante los primeros meses de la atención de la pandemia de coronavirus, cuando obtuvo una valoración positiva por parte del 65% de la población. Eso ocurrió en abril del 2020, según la medición del CIEP y el porcentaje es aún mayor cuando se valoró la gestión de la anterior administración en términos generales.

“De igual forma, la gestión en general del Gobierno (de Rodrigo Chaves) es valorada positivamente, ya que un 71% de las personas considera que la labor es buena o muy buena y, únicamente un 9% la cataloga como mala o muy mala. Si se compara con la serie histórica, solamente en el mes de abril del 2020, en el contexto del inicio de la pandemia por la covid-19 se tiene un valor superior (76% en esa ocasión, durante la administración de Carlos Alvarado)”, señala el informe.

Las conclusiones del CIEP se basan en las respuestas que obtuvo de 1.000 personas, quienes fueron encuestadas por teléfono, entre el 16 y el 23 de agosto anterior. El margen de error de los resultados es de 3,1 puntos porcentuales.