Yo a ella le dije, en ese momento, que ella no tenía la estatura para sentarse en esa silla. Eso sí, se lo dije a ella en la cara, delante de sus compañeros. Después de esa sesión, aparece Manfred Pino, porque esa es su empleada. Así me lo dice: ‘Usted tiene un problema con una empleada mía’. Dice que ella le puso las quejas, porque estaba muy dolida por lo que yo le había dicho. Le ratifico lo de la Gerencia de Seguridad, le explico que no es nada personal. Entonces, él dice que para la imagen de su negocio, él necesita que doña Jennifer siga sentada en esa silla en el BN.