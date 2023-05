PLN y Liberal anuncian fuerte oposición a proyectos de impuestos de Rodrigo Chaves

Diputados de los partidos Liberación Nacional (PLN) y Liberal Progresista (PLP) anuncian oposición al paquete proyectos de impuestos presentado por el gobierno de Rodrigo Chaves.

Lanzaron fuertes cuestionamientos la presidenta de la Comisión de Hacendarios, la liberacionista Paulina Ramírez, y sus compañeros Gilberth Jiménez y Francisco Nicolás, así como el jefe del PLP, Eliécer Feinzaig.

Ramírez, por ejemplo, calificó las propuestas como búsqueda de “voracidad fiscal” y enfatizó que, pese a las afirmaciones del ministro de Hacienda, Nogui Acosta, y del presidente Chaves, sí se trata de un nuevo paquete de impuestos.

“Estas propuestas no comenzaron bien su trámite legislativo. Pasan las horas, aumentan las dudas sobre las verdaderas intenciones del Ministerio de Hacienda con estos proyectos”, dijo.

La verdiblanca enfatizó que el expediente sobre fortalecimiento del control tributario, 23.759, dotaría de “superpoderes” a la Administración Tributaria, lo que, en su criterio, se puede prestar para abusos y arbitrariedades en perjuicio de los contribuyentes.

“No vamos a permitir que eliminen competencias que hoy corresponden a una autoridad judicial”, dijo Ramírez, pues el plan permitiría a Tributación secuestrar bienes sin orden judicial.

La legisladora tampoco cree conveniente que, en el expediente 23.760, sobre renta global, las personas asalariadas tengan que pagar más por sus ingresos, ni tampoco las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes).

El plan subiría a un 30% el impuesto para las mipymes.

“No vamos a permitir que se maltrate a la clase media, a los emprendedores, a la clase trabajadora de este país con más impuestos”, agregó la liberacionista, quien también cuestionó el aumento del cobro del impuesto al valor agregado (IVA) a las sillas de ruedas y a los tiquetes de avión.

Paulina Ramírez pidió al Gobierno no jugar con la inteligencia de las personas, porque los proyectos van más allá de ser simples reformas tributarias, y apuntó que, luego de una pandemia, se debe apostar por reactivación de la economía, oportunidades de empleo y estímulo a las inversiones.

‘Sí aumenta impuestos’ Copiado!

Feinzaig calificó el paquete fiscal como “la última chavetada” del Ejecutivo y dijo que, nuevamente, les mandan proyectos mal hechos para que en la Asamblea se lo arreglen.

“Me preocupa que esta reforma no solamente aumenta impuestos, sino que además nos deja indefensos a los ciudadanos sencillos y encima sale el presidente a decir que todo el que lo contradiga es prácticamente un traidor a la patria”, reclamó el liberal.

Feinzaig refutó que el “paquetazo de impuestos” sea para poner a pagar más a los ricos y que quienes se oponen son “ticos con corona”. Puso, como ejemplo, la intención del Gobierno de aumentar el impuesto de renta a las mipymes, así como el IVA a las sillas de ruedas, prótesis, muletas y anteojos.

“Si no fuera tan grave, presidente, me daría risa que tilde a los diputados de mentirosos, cuando es tan fácil leer los textos que su Gobierno envió. Ahí lo dice, no lo estamos inventando nosotros y la prueba está, sabe a dónde, presidente, en que su ministro de Hacienda se ha tenido que echar para atrás ya en cuatro aspectos que le hemos señalado”, alegó el vocero del PLP.

El titular de Hacienda, Nogui Acosta, afirmó que fue un error suyo el hecho de que el proyecto de renta aumentaría el tributo para los asalariados, por lo que anunció una moción para quitar esa parte.

Feinzaig enfatizó sus críticas hacia el expediente que permite el secuestro sin orden judicial; lo calificó de adefesio jurídico “que atropella varios principios constitucionales de seguridad jurídica y deja desprotegidas a las personas de arbitrariedades”.

Cuestionó que se elimine la autorización judicial para ordenar el secuestro de documentos o el decomiso de bienes sin pasar por un juzgado, además de que, para inspeccionar locales, se autoriza a la Administración Tributaria a usar la Fuerza Pública y, si la persona se resiste, entonces sí se tendría que conseguir una orden judicial de allanamiento.

“No sé cuántas personas, especialmente las más humildes, los dueños de pequeños negocios, tiene el empoderamiento suficiente para resistirse ante policías armados”, apuntó.

Las críticas de Gilberth Jiménez, del PLN, se enfocan en la eliminación de las exoneraciones tributarias que afectan “al sector social, el sector salud”, y el impacto que tendría en el turismo el aumento a los tiquetes de avión.

“Quieren poner un impuesto para que todas aquellas todos aquellos programas de rehabilitación y servicios de educación especial también sean afectados con 2% del IVA (impuesto al valor agregado)”, indicó el liberacionista.

“Señor presidente, aquí tenemos personas pensantes, inteligentes y que sí venimos a defender al pueblo, al pueblo costarricense que está sufriendo, al pueblo costarricense donde hoy tenemos ni más ni menos, señor presidente de la República, que más de 22.000 personas que pasaron al nivel de pobreza”, añadió Jiménez.

El puntarenense Francisco Nicolás criticó a Chaves por querer negar que sea un paquete de impuestos y hacer un juego de palabras, diciendo que no son nuevos tributos.

“¿Nos cree tontos, de verdad, el presidente Chaves? ¿Cree que nosotros en este país nos chupamos el dedo? Claro, claro que no son impuestos nuevos los que está proponiendo, pero tiene que decir la verdad, que los que están los están inflando al máximo y los están magnificando hasta ahogar a los costarricenses y meterle la mano en el bolsillo, el pobre bolsillo de los costarricenses que ya en todo caso lo tiene prácticamente seco el costarricense”, dijo Nicolás en el plenario.

Sobre el error de Nogui Acosta, de plantear un impuesto a los salarios más bajos, el liberacionista dijo que no era un error, sino un horror de voracidad fiscal, y que ya Rodrigo Chaves lo había planteado cuando fue ministro de Hacienda.

Agregó que ponerle impuestos a las sillas de ruedas, las prótesis, los lentes y las camas ortopédicas es inhumano, y que “ahora resulta que ser cooperativista y solidarista es tener corona” porque le pondrían también impuestos sobre los excedentes.

Nicolás recordó que, en la campaña, Chaves prometió no poner más impuestos.