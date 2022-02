Pilar Cisneros afirma que aborto y eutanasia deben resolverse por referendo

Pilar Cisneros, diputada electa del Partido Progreso Social Democrático (PPSD), afirmó en entrevista con La Nación que las decisiones sobre el aborto y la eutanasia deben ser sometidas a referendo. La futura congresista, que ocupó el primer lugar de la papeleta por San José, sostuvo que el matrimonio igualitario también debió resolverse en consulta popular.

No obstante, en agosto del 2010, la Sala IV prohibió la celebración de un referendo sobre uniones civiles entre personas del mismo sexo, al sentenciar que los derechos fundamentales y humanos no pueden reducirse o cercenarse ni siquiera mediante una reforma parcial de la Constitución Política. Con ello, estableció que estos derechos no pueden ser sometidos a consulta popular. La sentencia agregó que “los derechos de las minorías, por su carácter irrenunciable, constituyen un asunto eminentemente técnico-jurídico, que debe estar en manos del legislador ordinario y no de las mayorías proclives a su negación”.

En la conversación, Pilar Cisneros también expuso cuáles serían sus prioridades en la Asamblea Legislativa y cómo conoció a Rodrigo Chaves, candidato del PPSD, y le aceptó la diputación.

- ¿Cómo se imagina usted, doña Pilar, ser diputada? ¿Cómo se imagina ya a la hora de hacer acuerdos en conversaciones, en corrillos, en propuestas?

- Depende de cuál es el objetivo. A mí me encanta escuchar. He sido durante muchos años jefa. Hay gente que me dice ‘Pilar, es que usted está acostumbrada a mandar y a tomar decisiones’. Y la verdad, sí, cierto, y ahora va a ser un papel totalmente diferente, pero mientras el objetivo de los proyectos de ley vengan de quien vengan, del partido que sea y de la persona que sea, tengan o cumplan con ese objetivo común de mejorar el país y de mejorar la calidad de vida de la gente, tendrán el apoyo de Pilar Cisneros. A mí me tiene muy sin cuidado quién lo propone. A mí me tienen muy sin cuidado esos celos partidistas que siempre he observado en años de cubrir la política.

- ¿Y usted ve esa misma actitud en don Rodrigo Chaves, de que no importan las banderas, lo que importa es el proyecto?. Porque don Rodrigo ha recibido críticas de que él es su proyecto político.

- Viera que no es de esas personas que dice ‘esto es lo que hay que hacer, porque eso es lo que yo propongo’. Yo lo he visto a él en reuniones con gente, con sectores, agricultores, empresarios, comerciantes, etcétera, superatento de qué son los problemas que no los dejan crecer. Y muy receptivo a las propuestas que le hacen los diferentes sectores sobre lo que requieren para echar a andar los proyectos.

- Don Rodrigo Chaves hablaba de referendos, incluso de hacer un referendo para reformar el marco de la Ley de Referendos. ¿Usted cómo valora esto?

- Nuestra Constitución dice clarísimamente que el soberano es el pueblo costarricense. Los políticos le tienen pavor al pueblo costarricense. Le tienen pavor. Hay temas que yo creo que la decisión debería estar en manos del pueblo. Caso concreto: la eutanasia. Casos concreto: aborto. O sea, esas son leyes, o perdón, no son leyes; esas son decisiones que básicamente tienen un enorme impacto social. Y yo no veo por qué va a ser un grupo de 57 diputados el que tiene que decidir cosas tan sensibles y tan importantes para la población costarricense, en lugar de decidirlo como un referéndum.

“El referéndum es un instrumento político utilizado con muchísima frecuencia en muchos países del mundo, con excelente aspiración de lo que se está discutiendo. ¿Por qué? Porque ahí es el soberano el que está decidiendo. Y acuérdese qué pasó en la elección pasada, cuando quedaron los dos varados en la final; se polarizó una cosa que era evidentemente una cuestión de alto impacto social que a nosotros nos parece que eso debería estar en manos de la ciudadanía y no de un grupito de 57 diputados decidiendo”.

- ¿Habla del matrimonio igualitario?

- Ahora, la vez pasada, el matrimonio igualitario.

- ¿Considera que un tema como esos debe someterse a un referendo?

- Por supuesto. A mí me parece que esos temas deben someterse a un referéndum. Otra de las otra de las propuestas que nosotros estamos diciendo es que esos referéndum no tienen que ser caros. Se podría abrir, abrir, por ejemplo, vías digitales. O sea, eso existe en otros países, porque ahora ya todo el mundo tiene acceso a un teléfono. Usted podría en principio votar por un teléfono.

- El voto es secreto y es presencial. Entonces ahí habría que hacer otras reformas también. Me imagino que entonces también las van a plantear.

- O sea, como le digo, otros países ya lo hacen. ¿Por qué no lo podemos hacer nosotros? Lo podemos hacer. La tecnología existe, la tecnología está ahí.

- Habría que plantear reformas constitucionales para llegar a eso. También podría ser un arma de doble filo el tema de estar legislando o tomando decisiones en este país a punta de referendo, porque podría ser un recurso abusivo. Precisamente, existe el referendo y se puede hacer uno por año.

- Es que esto es un instrumento obviamente selectivo. No es que se pretende que todas las leyes o que todos los proyectos, no, nada que ver, son para temas muy sensibles. Ejemplo concreto el que yo les acabo de poner, o sea, pensiones. Es un tema muy sensible y es un tema que muchos han intentado combatir y que hasta el momento no han podido quitar del todo.

- Van a tener una fracción de nueve o diez diputados, igual que el PAC. Obviamente una reforma tan fuerte de esta ley y reformas constitucionales aún más van a requerir muchas alianzas. ¿Cuál fracción podrían verse ustedes más cercana?

- Este gobierno va a recibir un país en llamas y lo creo firmemente, no es asustar con la vaina vacía y ustedes como periodistas lo saben muy bien. Va a ser muy duro. Entonces tiene que haber un común denominador. ¿Cuál es ese común denominador? Hay que sacar a Costa Rica adelante. Hay que ponerlo otra vez a trabajar. Hay que poner a funcionar la economía. Hay que quitar las desigualdades, por lo menos reducirlas. Hay que combatir la pobreza. Y yo creo que las fracciones deberían llegar con esa mentalidad.

- ¿Ayudaría eventualmente a don Rodrigo a perfilar un eventual gabinete?

- Sí. Yo lo ayudaré en todo lo que pueda y yo estoy en ese comité de transición.

- ¿Tomará también algunos proyectos que quedan pendientes de esta Asamblea para impulsar los desde su desde su propio liderazgo?

- Ya está prácticamente está terminado el proyecto de ley sobre la defensa y la protección de las denuncias contra la corrupción, que me parece que va a ser un proyecto vital porque la gente ahora no denuncia. Porque tiene miedo. Ese proyecto va a blindar a los denunciantes contra la corrupción.

“La otra que yo quiero llevar. Yo les pregunto, ¿ustedes alguna vez ustedes han elegido algún diputado? No, nunca has elegido un diputado. Ustedes eligen un color o una bandera y, bajo esa bandera, el partido y el candidato pone a la gente que ese partido o ese candidato quiere o le conviene. Generalmente, amigos y amigotes de los partidos tradicionales. Yo quiero llevar un proyecto de ley para que la elección de los diputados en este país sea con listas abiertas y desbloqueadas.

“¿Eso que quiere decir? Que un ciudadano en Heredia o en Limón va a votar por Francisco, por Victoria o por Julio, por la persona que realmente representa a ese ciudadano, sin importar su color, su color o su bandera política. O sea, ya no vamos a tener que tener un paquetito así de votar por todos los miembros de una lista.

‘Nuestra misión es apoyar esas propuestas de Rodrigo Chaves’

- ¿Cómo ve usted los liderazgos en el PPSD en el Congreso? ¿Se visualiza como la líder de la fracción, al menos arrancando el primer período?

- Bueno, será una de las primeras decisiones que tendremos que tomar como fracción. Yo conozco a los diputados que quedaron electos hace relativamente poco tiempo. Empezamos a trabajar hace cinco meses más o menos y básicamente hasta ahora nuestra energía y lo que hemos trabajado ha sido por la campaña. Hemos tenido pocas oportunidades para reunirnos y hablar sobre cómo vamos a organizar nuestro trabajo.

- Me interesa saber qué significa Progreso Social Democrático.

Yo creo que la socialdemocracia de este partido significa que queremos llegar a la Asamblea y al Gobierno para gobernar por el país, por Costa Rica. Eso quiere decir que no tenemos una ideología así encasillada centro derecha, centro izquierda.

- ¿Cómo vamos a asegurar que este partido recién nacido no se vaya a fragmentar?

- Bueno, obviamente, no podemos garantizar absolutamente nada, ni siquiera hemos llegado. Nunca hemos participado en política. De hecho, los nueve que llegamos ahí nunca hemos participado en política activa. Entonces, ¿qué se puede esperar de nuestra fracción? Lo sé, hay que llegar y hay que empezar a trabajar. ¿Qué se puede esperar de nuestra fracción? Trabajo duro, trabajo transparente, trabajo pensando, como le digo, en el futuro del país y en los ciudadanos.

“No va a ser una visión de partido, de ver cómo fortalecemos el partido, cómo beneficiamos a la gente del partido. No señor, tenemos muy claro eso, que si yo puedo garantizar que todos se van a mantener dentro de la fracción, no; que si puedo garantizar que vamos a hacer una buena yunta y que vamos a poder impulsar los proyectos que queremos llevar, no”.

- Recuerdo esta entrevista en la que usted le dijo ‘no voy a meterme en política, no voy a ser diputada’. Entonces, tengo dos consultas. ¿Podría ver la gente una contradicción entre lo que usted dijo en ese momento y su participación ahora? ¿Qué va a impulsar Pilar Cisneros como política en legislación para asegurar servicios públicos eficientes y eficaces, estabilidad económica en el país. ¿Serán líneas de Rodrigo Chaves las que determinen qué proyectos se impulsan?

- Evidentemente, si nosotros nos metimos en este movimiento político era porque creemos en la propuesta de Rodrigo Chaves y porque nuestra misión es apoyar esas propuestas de Rodrigo Chaves. Yo no veo ninguna contradicción en que antes yo hubiera dicho ‘no me quiero meter en política’.

“No sé si yo voy a poder cambiar la manera de hacer política, me encantaría que fuera una política transparente, valiente, propositiva, en lugar de lo que estamos viendo ahora, por ejemplo, en la campaña política. No sé si voy a poder cambiar eso. Lo que sí le puedo asegurar es que la política no va a cambiar a Pilar Cisneros.

“¿Eso que quiere decir? Seguiré siendo la persona transparente, valiente y frontal para defender las cosas por las cuales yo creo. Desde el primer momento en que yo le dije a don Rodrigo ‘sí, voy con usted’, yo le dije nada más quiero que sepa una cosa: mi compromiso no es ni con el Partido Progreso Social Democrático ni con Rodrigo Chaves. Mi compromiso es con Costa Rica y esa promesa la voy a mantener”.

- ¿Así se tengan que apartarse de Rodrigo Chaves? ¿Así usted tenga que apartarse de la fracción eventualmente?

- Es que no creo que eso va a ocurrir porque estamos alineados en la misma dirección.

- ¿Cómo se ve usted con las demás fuerzas políticas que en este momento están en el Congreso?

- Esta Asamblea Legislativa va a asumir un país bastante atípico. ¿En qué sentido? La situación económica, social y política del país es sumamente grave, sumamente grave. O sea, no es una Asamblea Legislativa que recibe un país más o menos estable, más o menos. Vea la magnitud de la deuda y esta administración, como usted le consta, acomodó los pagos del principal de la deuda hacia la baja hasta mayo y a partir de mayo.

“Si usted se fija en el cuadro, empieza a subir paulatinamente, rápidamente y de una manera contundente los pagos del principal de la deuda. Quiere decir que sea quien sea el Presidente de la República, la va a ver muy mal. O sea, la va a hacer muy difícil para poder cumplir con las cosas que se que se han prometido o si quiere, si quiere, para subsistir.

“Hace mucho tiempo, hace muchos años, venimos pidiendo prestado la mitad del presupuesto y este año fondos corrientes que vamos a recibir nos alcanzan solo para pagar la mitad de los gastos de las necesidades que tiene el Estado costarricense para operar. Entonces, va a ser realmente una situación difícil y la gente tiene que saber que cualquiera que sea el gobierno, yo tengo mi esperanza de que sea Rodrigo Chaves y la va a tener dura, la va a tener difícil y va a tener que tomar medidas difíciles para poder salir avante con esto”.

Así conoció Cisneros a Chaves

- Doña Pilar, ¿cómo llegó don Rodrigo Chaves a usted? ¿Cómo se presentaron? ¿Fue él el que la buscó a usted para pedirle directamente que se sumara a su proyecto político?

- Fue a través de un de un conocido común de ambos. Él se llama Ray Peña. Lo conocí hace mucho tiempo porque él representa aquí Seminario Santander, o algo así se llama su organización que él representa, y ellos organizan grandes seminarios. Y una vez, dos veces me había invitado a participar en un seminario y un día me llama y me dice ‘mirá, don Rodrigo Chaves quiere hablar con usted’.

“Yo conocía a Rodrigo Chaves a través de los medios como ministro de Hacienda, pero nunca en mi vida había hablado con él. Obviamente no lo conocía de antes porque no vivía acá. Entonces, Ray Peña fue el que me dijo ‘mira, quiere hablar contigo, tiene interés en hablar contigo’. Y así fue como hicimos la primera reunión, la segunda y la tercera”.

- ¿Y él le planteó de entrada a la diputación?

- Básicamente lo que me planteó fue ‘¿Pilar, usted estaría dispuesta a trabajar para para cambiar las cosas en este país, para desmontarlo, para combatir la corrupción, que siempre han sido como mis mis puntos más fuertes, digamos, como periodista?’. Y yo le dije que sí, pero que la política no era lo mío y que no, gracias.

“Y bueno, fuimos ahondando en la conversación yo un poco preguntándole una vez estuvimos, creo que tres o cuatro horas, básicamente como si fuera una entrevista periodística. Bueno, ¿por qué?, ¿quién es usted?, ¿cuáles son sus planes?, ¿qué es lo que usted quiere hacer?, ¿cómo lo haría? O sea, todas las preguntas que quise hacer. Igual dije que no, que la política yo pensaba que no era lo mío, que mejor me quedaba como comunicadora. Y la tercera vez, digamos, ya como que lo pensé más a fondo y dije bueno, ‘tienes ocho años de estar pensionada, todavía tienes cualquier cantidad de energía, ya voy a cumplir 68 años, pero la gente dice que no sabe de dónde sacó energía, pero la saco y la tengo’.

“Y realmente yo tengo un gran amor y un gran cariño por este país. Un gran agradecimiento por este país. Y dije ‘bueno, Pilar, tal vez puedes dar más y tal vez puedes dar este paso’. Y hubo una frase que él me dijo que a mí me impactó mucho: ‘Bueno, Pilar, tal vez llegó el momento de cambiar de profesión, si realmente quieres hacer un aporte por este país, cambia de profesión y por lo menos piénsalo’. Y la verdad es que esa frase me quedó retumbando y retumbando. Y bueno, tomé la decisión de dar el paso al frente”.